中國對日報復繼續升級 切斷唯一與日直航渡輪「鑑真號」

自從日本首相高市早苗11月初在國會答詢中發表「台灣有事」的談話後，中國的報復措施一直沒停過。最新的一項進展是，中國與日本之間唯一的直航渡輪、幾十年來象徵雙方歷史文化交流的「鑑真號」渡輪航線，已經被中國切斷。

日本媒體週二（9日）廣泛報導說，營運鑑真號的日中國際渡輪公司，已經在週一（8日）通知，應中國方面的通報，鑑真號已經從上週六（6日）開始停止營運，復航時間未知。

報導表示，中方向日方提出的理由是「無法保障中日航行時的安全」，因此停止營運。

鑑真號每週交替從大阪或神戶出發，前往中國上海，航程兩天三夜。該渡輪航線從1985年啟動，目的是促進中日之間的青年交流與民間友好往來，以相對低廉的價格，提供背包客以及想要攜帶大量物品往來的旅客服務。

這艘船的名字鑑真取自唐代佛法大師鑑真和尚，他當年屢次想要東渡日本傳授佛教戒律，多次失敗，最終在失明後抵達日本，在奈良建立了知名的唐昭提寺，可說是中日歷史文化交流的看板人物。

這條航線過去在中日關係極度惡劣時也沒停開，直到新冠疫情爆發才被迫停運。今年6月鑑真號睽違五年半才終於恢復載客，才營運一季，現在又被停開。

