中國對日本的制裁「做半套」？ 日媒分析北京有可能急速撤回報復

北京當局對於日本首相高市早苗在去年11月初的「台灣有事」發言極度憤怒，陸續祭出旅遊警告、禁止進口日本海產，以及和俄國轟炸機編隊侵擾日本週遭的報復行動。但是日本媒體分析，中方至今為止的實質報復措施似乎都是「半吊子」狀態，認為高市早苗的日本支持度若仍持續維持高點，北京可能突然撤銷報復行動。

日本富士新聞網（FNN）週四（1日）報導，在中國經營餐飲、零售的日商，異口同聲表示他們的業務「目前為止沒有受到太大影響」。大型零售商透露，與當地企業的交易及供應鏈均正常運作，並未出現明顯的「抵制日貨」運動，店內依然像往常一樣擠滿中國顧客。

這些包括永旺購物商場（AEON）、7-11便利超商，無印良品、Uniqlo服飾用品店，以及迴轉壽司、拉麵、牛丼店的餐飲業，已經深深融入中國的市街經濟。

報導指出，中國沒有對這些日資企業進行嚴厲報復，可能是因為中國在房產泡沫破滅後經濟不景氣，尤其是內需極度不景氣，這時若打擊這些提供城市大量就業機會的餐飲零售業，恐怕得不償失。

除了家庭支出縮減，物價陷入通縮，中國一大嚴重問題就是給年輕人與社會新鮮人的就業機會嚴重不足，11月的城鎮青年失業率官方數據高達16.9％，實際的失業狀況可能更加嚴重。

在此情況下，「嚴打」這些日資企業，造成日企像是當年南韓樂天集團一樣大規模撤出中國市場，恐怕會製造更大量的失業問題，並使內需景氣更加接近冰點。

此外，這一次的「反日」明顯出現官方口徑熱、民間反應冷的狀況。中國民眾在政府「勸說」下還是有大量個人前往日本旅遊，少掉的主要是團客。中國政府命令下中國航空公司飛日班次大幅減少，結果反而造成維持航線的日本航空公司，額外獲得更多的中國旅客。

分析指出，本次2025「台灣有事」事件與2012年的「釣魚台國有化」事件相比，對比尤為強烈。當時2012年中國各地爆發激烈的反日示威抗議暴動，打砸搶日資企業，這一次根本沒有這類狀況。

一方面是中國民眾看來並未積極「參與」這次的反日行動，另一方面，中國出於對集會遊行等集體事件的恐懼，也不想再讓當時的反日示威潮湧現。一不小心，湧上街頭的群眾可能矛頭反而就轉向中國當前的生活與就業問題，變成批判共產黨的示威。

日本政府與日本產業界對中國的交流目前陷入凍結，包括經團連在內的日本企業代表原本1月12日將例行拜會北京，在中方不願回應不願溝通的情況下已經喊停，是2012年以來首次。

不過，專家向富士新聞網分析指出，中國一直會把日本現任政府的強韌程度，納入外交對策考量。例如，前首相安倍晉三在2012年底展開第二任期後，北京認定他只是一個「短命首相」，對日本持續冷待。但是後來安倍政權非常穩定，並且順利積極加強與美國的合作後，北京很快就改變立場，把日本從「打壓對象」變成「利害協作夥伴」。

同樣的狀況也可能發生在高市早苗政府。北京去年也是非常不看好高市政府能夠長久持續，但上任三個月來高市早苗的日本民眾支持度居高不下，有可能與安倍政權一樣成為長期穩定的政府。屆時，北京就可能重演當年行動，以出乎意料的速度轉向與日本政府和解。

