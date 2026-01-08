中國對日本祭出口管制反傾銷調查 防相小泉「偏離國際慣例」、日企憂心

2025年12月12日，日本防衛大臣小泉進次郎與美國國防部長赫格塞斯舉行電話會談。取自小泉進次郎X帳號



中國商務部6日至7日連續兩天對日本出招，對軍民兩用物項加強出口管制以及對原產於日本的二氯二氫矽發動反傾銷調查。日本官房長官木原稔8日表示，將關注情況並採取必要措施，防衛大臣小泉進次郎則稱此舉偏離國際慣例。

日本放送協會（NHK）及共同社報導，關於中方對日本的二氯二氫矽發動反傾銷調查，木原稔在記者會表示：「將在與被調查企業合作的同時關注情況，採取細查影響等必要措施。」

小泉8日在富士電視台節目中表示將關注中方新規對防衛相關產業的影響，他說：「現階段尚不清楚會產生怎樣的影響。」不過對於中國針對日本實施出口管制，小泉指出「這偏離了國際慣例」，強調有必要向中方抗議。

日本防衛產業相關人士紛紛表示「沒有足夠的資訊」，感到不知所措的情緒正在擴大。若根據中方採取的措施，稀土可能也在管制之列，因此日本可能會無法進口對汽車零組件而言不可或缺的稀土，汽車行業也加強警惕。

由於中國未出示出口管制的具體對象，日本防衛相關企業人士表示「只能關注」，如果中國的措施涉及供應鏈，那麼電池、二極體和磁石等物資的採購可能會面臨障礙。

在防衛裝備方面，稀土被用於高性能感測器等。根據日本財務省貿易統計，來自中國的稀土占總進口量的六成以上。由於替代供應國有限，日企對此很敏感。

三菱重工業公司社長伊藤榮作去年12月曾就對中高度依賴的現狀指出：「今後在開發過程中，將考慮採用儘量不使用此類材料的設計等。」

日本汽車工業協會7日接受共同社採訪時強調：「我們正在收集資訊。將與中央政府合作，推進稀土的穩定採購以及旨在確保供應源的舉措。」

由進駐中國的日企組成的中國日本商會6日表明擔憂，稱「若日企活動受到阻礙，將向商務部等部門提出交涉」。

