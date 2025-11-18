中國對日本祭出旅行凍結令！謝金河：很難阻擋民眾旅遊衝動

財信傳媒董事長謝金河。 圖：孫家銘／攝(資料照)

[Newtalk新聞] 中日近期局勢緊張，中國因不滿日本首相談及台灣有事將使日本進入存亡危機事態的說法。駐大阪領事薛劍揚言「斬首高市」，又呼籲避免赴日旅行，中國航空公司和旅行社紛紛跟進。對此，財信傳媒董事長謝金河直言，中國祭出凍結旅行令，恐怕也很難阻擋中國人到日本旅遊的衝動。

謝金河表示，這幾天，中日兩國交惡，起因於中國的大阪總領事薛劍發表要斬首首相的言論，中國戰狼再起，先是祭出凍結旅行令，然後展開黃海演習，這些手段台灣都很熟悉，日本可能很不習慣。

中國能不能長期禁止中國人不到日本旅遊？謝金河提到幾個數字：2024年到訪日本的外國旅客3687萬人次，其中南韓881萬人次，中國698萬人次，台灣居第三位是604萬人次，往後是美國的272萬及香港的268萬。

謝金河指出，今年前九月到訪日本的外國旅客，中國人躍升第一，有748.7萬人次，比去年同期增加43.7%，南韓679萬人次，年增率5%，台灣是503.6萬人次，成長9.8%。不過根據統計資料，台灣人7到9月在日本消費支出逾600億台幣，勇奪第一。

謝金河回溯，安倍剛剛上任首相時，除了射三箭，還有一個目標是服務業出口，希望在22年東京奧運會時讓到訪日本的外國旅客達4000萬人次，今年看起來會達標。即便中日衝突加劇，恐怕也很難阻擋中國人到日本旅遊的衝動。

謝金河認為，日本人一向內斂，含蓄，這次顯然是被激怒了！這次高市從登上自民黨總裁就職典禮致辭時即表示將強化日本軍備，重視供應鏈安全，重返半導體產業，這次日媒東洋經濟整本都在介紹日本的防衛產業，日本的軍工股及半導體供應鏈股價全面大漲，看起來日本是有備而來。

最後，謝金河強調，中日交惡，美國駐日大使George Glass又在X上感謝中國進一步深化美日深厚友誼做出貢獻！這場中日交惡的戲碼將牽動美，日，中，東北亞及台日關係的重大變化。

