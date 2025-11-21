中國對日本祭旅遊禁令 觀光百貨零售類股下跌

中日外交衝突又起，中國旅客大量取消赴日機票，15日起數量已經將近50萬張，其中又以上海至東京、上海至大阪2條航線影響最大，退票損失估計可能達數十億人民幣。

香港航空分析師李漢明指出，「上海到大阪這條航線一般是中國遊客的旅遊熱點，客流量確實出現了顯著下降，即使是11月18日，也就是週末後的第2天，我記得昨天客流量也額外下降了10%。」

日本近幾年來外國旅客數量頻創新高，中國旅客的數量更是高居第1位。日本觀光局的統計顯示，2025年1至10月入境旅遊總人數有3554萬人，較去年成長了17%，中國旅客就佔了820多萬人；10月訪日的389萬人，中國佔了71萬5700人。估算中國旅客今（2025）年的入境消費總額達2兆日圓左右。

中國旅客數量減少，這一利空因素衝擊下，東京股市17日一開盤，旅遊、消費、航空、飯店類股應聲下跌。平常營業日都擠滿中國觀光客，年度免稅銷售額有一半來自中國人的三越、伊勢丹百貨，股價下跌了12%；與迪士尼有關的東方樂園下跌5.8%；美妝產品資生堂、高絲，下跌11.4%、3%；唐吉軻德下跌9.7%；日航全日空下跌3.8%；飯店的指標股共立維修下跌8.9%。

日本民眾表示，「我感覺有些日本公司是不能沒有中國消費者，我確實有感覺與中國的緊張升高，因此最好是以溫和的態度來解決。」

日本法政大學政治學教授白鳥浩指出，「股價下跌反映了市場對中日關係惡化的擔憂，中國是日本不可或缺最大的貿易夥伴，日本首相的言論似乎完全忽視了兩國之間重要的關係。」

然而日本經濟安全保障大臣小野田紀美，18日被問及此事，她的回應是「經濟發展應該要考慮降低風險，避免對單一國家依賴過重。」

日本最大的入口網站雅虎20日，針對「中日關係」所做的網路民調，58000名受訪者當中，有74.8%的對當前局勢「完全不擔心」，11.8%的受訪者是「不太擔心」。

日本民眾認為，「我覺得這是不可避免的，我也覺得很遺憾，但我也不確定，就我個人而言我並不介意，如果中國人覺得危險不想來，我是不介意的。」

網路評論區也出現不少類似的留言，像是「秋季賞楓期間，外國旅客數量減少的話，會更舒適一點」，獲得了22000個讚。