中國對日本祭觀光制裁! 青森市長:台灣市場潛力不輸中國

生活中心／綜合報導

因為日本首相高市早苗一番言論，讓中國玻璃心碎，建議國人別去日本玩。沒想到威脅沒奏效，青森市長直呼台灣市場潛力不輸中國，而在日本擁有超過60間住宿設施的飯店品牌更統計，有多達4成的外國旅客，來自台灣，遠超過第二名的中國人。

青森縣飯店職員：「歡迎光臨。」

穿上傳統祭典服飾，手拿特色搖扇，歡迎旅客，造訪日本東北！金魚燈籠化身毛巾帽，戴在頭上，把熱鬧的睡魔季，搬來台灣。

中國對日本「觀光制裁」沒在怕！ 青森市長：台灣市場潛力不輸中國

金魚燈籠化身毛巾帽，戴在頭上（圖／民視新聞）民視新聞記者孟嘉美：「日系連鎖品牌來台，舉辦一年一度的記者會，把整個度假村最知名的雲朵飲料，也搬過來，原汁原味就是要吸引，來年的台客商機。」

廣告 廣告

台灣人愛去日本，10月份飛日的24個航點，載客率至少都有8成滿！在日本擁有超過60個住宿設施的知名飯店集團，更統計，國外旅客中，台灣人就佔了40%，遠超過第二名的中國人10%。

飯店集團北海道市場行銷部職員戴毅：「台灣市場是一個非常非常重要的市場，在我們疫情之間當然我們也持續的耕耘，疫情之後一直到2024年，我們渡假村入住台灣人數創下歷史新高，當然這個數字在2025年，還會往上升。」

業者深耕台灣市場，在中日關係，因台灣有事論，降至冰點的現在，顯得更為重要。尤其是日本青森，去年年度海外觀光客數，多達43萬，其中，台灣旅客就佔了3成多，約13萬人造訪。讓青森市長直呼，台灣距離近、關係穩定，是最值得進一步合作的夥伴。

中國對日本「觀光制裁」沒在怕！ 青森市長：台灣市場潛力不輸中國

業者深耕台灣市場，在中日關係，因台灣有事論，降至冰點的現在，顯得更為重要（圖／民視新聞）青森市長西秀記（11.21）：「其實有很多來青森的人，是來自台灣的旅客，因為台灣不下雪，所以能看到這樣一片雪白的世界，許多人都感到相當期待，因此我反而認為，比起中國台灣旅客有更大的可能性。」

目前台灣，每週三班直飛青森，載客率近9成，航空公司還在考慮增班。先前總統賴清德、行政院長卓榮泰，也紛紛跳出來力挺日本觀光。台北市議員林亮君PO出和生食級干貝的合照。被日本組織轉發到社群，引發日本人大讚"太可愛"，至今已有6.4萬人按讚、近728萬次瀏覽。真台日友好，彰顯無疑。

原文出處：中國對日本「觀光制裁」沒在怕！ 青森市長：台灣市場潛力不輸中國

更多民視新聞報導

嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉

台鐵駕駛曾簽「未領中國身分證」！這8字恐藏滲透隱憂

鄭麗文唱衰台灣？竟稱總統增國防預算「玩火」 民進黨憤怒開轟了

