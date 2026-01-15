中國對日祭稀土大棒 美中休戰期間韓日遭一拉一踩

（中央社台北15日電）韓國總統李在明訪中期間，中國突宣布對日本祭出稀土管制，外媒指出，時機點耐人尋味，為對韓國與日本「一拉一踩」的外交策略。專家指出，這次行動發生在美中貿易休戰、美國總統川普即將訪中之際，美國不太可能為日本再次升級與中國對抗。

BBC中文網今日報導，李在明6日在上海參訪大韓民國臨時政府舊址時，中國商務部突然宣布對日本實施軍民兩用物項出口管制。這份長達168頁、涵蓋上千項產品的禁令清單，包括稀土、半導體設備和先進材料等。

報導指出，這次時機點耐人尋味，為中國對韓國與日本「一拉一踩」的外交策略。

報導引述日本地緣經濟研究所客座高級研究員町田穗高的分析，稀土管控已被中國制度化為長期政策工具，而這次行動發生在一個精心計算的時間點，中美兩國領導人於去年10月底達成臨時貿易休戰協議，川普還宣布於今年4月訪中，意味著這段期間中美雙方為營造積極氛圍，不太可能在貿易領域再次升級對抗。

在美國自身處於「休戰」狀態且急於穩定國內經濟的背景下，華盛頓未必願意為了日本而立即撕毀剛剛達成的對中協議。

野村綜合研究所估算，若管制持續一年，日本損失將達2.6兆日圓（約新台幣5200億元），GDP下降0.43%。且關鍵在於日本電動汽車電機所需的鏑、鋱等重稀土對中國依賴度接近100%，中國斷供可能導致豐田和松下等企業的相關產品在數週內停產。

然而中國自身也可能承受副作用。在消費和投資疲軟的情況下，出口成為中國經濟主要增長動力。官方最新數據顯示，2025年中國貿易順差首次突破1兆美元。而切斷對日稀土供應，不僅影響出口數據，還可能引發日本在光阻劑、高端機床等中國產業升級所需技術上的反制。

此外，此舉也加速西方陣營的警惕與聯合反制。中國商務部發布公告後一週，七大工業國集團（G7）財長及央行行長在華盛頓舉行了緊急磋商，稱要「迅速減少對中國稀土的依賴」。（編輯：廖文綺/周慧盈）1150115