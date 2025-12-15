中國對日「戰狼外交」 李逸洋：霸凌式操作不意外

駐日代表專訪1（中央社記者戴雅真東京15日專電）中國駐大阪總領事薛劍的「斬首論」可說是近期中日緊張升溫禍首之一。針對中國的「戰狼外交」，駐日代表李逸洋直言並不意外。他說，中國長期習於霸凌式操作，國家決策不透明且缺乏民主，使官員傾向揣摩上意，台灣早已多次遭遇類似打壓，也不期待北京未來會改善。

● 中日緊張升溫 中國對日展開「複合式打擊」

近期中日關係持續緊繃，李逸洋接受中央社專訪表示，中國正採取涵蓋經濟、外交、政治與軍事的「複合式打擊」。

他表示，中國近來在黃海多次舉行軍事演習，甚至以雷達照射日本自衛隊戰鬥機，性質上已等同「掏槍準備扣扳機」的挑釁行為。

最新情勢也凸顯美國對日本的支持。李逸洋表示，美軍轟炸機近日飛越日本海，呼應美國2025年最新版「國家安全戰略」的要求，明確希望日本、韓國、澳洲等盟國大幅提升防衛預算，共同維護印太穩定，防止中國以武力片面改變台海現狀。

他強調，面對中國同時在政治、經濟、軍事上升高壓力，民主國家更應加強協作，共同維護區域和平與安全。

● 日本社會對中施壓反感升高 高市挺台言論獲多數民意支持

然而，短期內日中關係回溫並不樂觀。李逸洋指出，日本首相高市早苗關於「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」的相關國會答詢，北京要求撤回，但高市已明確表示不會更改立場，雙邊緊張難以降溫。

李逸洋指出，高市的民調長期維持7成左右，在近期「台灣有事、日本有事」發言中，日本民意5成支持、僅約2成反對，顯示日本社會對中國壓力已產生高度共識，也支持政府採取更堅定態度。「高市首相與她的內閣，在面對中國這樣複合式打擊時展現的冷靜、沉穩與堅毅，也讓我們非常敬佩。」

李逸洋表示，面對中國的糧食、稀土威脅，日本並非沒有替代方案。早在2010年，中國以稀土管制施壓日本後，日本就開始與澳洲、馬來西亞合作開採與冶煉稀土，將依賴程度從90%降至60%至70%左右。美國也在加州、北卡羅萊納州與德州重新啟動礦業與冶煉計畫，持續分散對中國的稀土依賴。

● 日中關係全面惡化可能性不高 但緊張將持續一段時間

李逸洋分析，日中關係雖持續緊張，但進一步全面惡化的可能性不高。中國近期以稀土出口許可為手段，放緩對日本出貨，預估延遲約2個月，確實帶有施壓意味。然而，他指出，若中國進一步升高手段，日本也具備相當的反制能力。

日本在全球半導體供應鏈的地位關鍵，擁有半導體材料50%市占率、半導體設備30%市占率，相關產品大量出口中國。若日本以此為反制工具，中國也將承受重大衝擊。因此，中國不可能無止境升高對日施壓，應該是在有限度的範圍內，但應該會持續一段時間。

李逸洋表示，台灣近年在全球景氣不確定中逆勢大幅成長，主因是企業及早、果斷撤離中國市場。但社會上也有聲音質疑，台灣對中國出口比率仍約占27%，中國依舊是台灣第二大出口國，是否代表台灣仍高度依賴中國。

他強調，這項數據需要被正確理解。台灣對中出口以電子資訊、半導體、電腦零組件為主，這些都是中國發展科技產業不可或缺的材料與關鍵零組件。「不是台灣依賴中國，而是中國依賴台灣，情形剛好相反」，北京不可能以此作為反制台灣手段。（編輯：陳妍君）1141215