中國對日「經濟施壓」...潘孟安大啖「一蘭拉麵＋金松辣椒醬」：台灣和日本「好味道加在一起」是冬天最幸福美味！

日本新任首相高市早苗日前因「台灣有事」論，展現出力挺台灣明確立場，引起中國強烈不滿，不僅發布聲明籲中國公民「勿前往日本」，更隨後禁止「日本水產進口」，進行經濟施壓。對此，總統府秘書長潘孟安今（24日）中午分享午餐照片，一碗熱騰騰的「一蘭拉麵」搭配「金松辣椒醬」，「台灣和日本的好味道加在一起，就是屬於冬天最幸福的美味」。

潘孟安今日中午於臉書發文表示，「天氣開始微涼，中午吃碗熱騰騰的拉麵讓身體暖暖的」。潘孟安說道，提及拉麵，「不知道大家喜歡吃一蘭的拉麵還是一風堂的？其實我個人偏好一風堂一點」。

不過，潘孟安分享，無論是吃哪家拉麵，「都不能漏掉我最愛的金松辣椒醬」。他表示，「台灣和日本的好味道加在一起，就是屬於冬天最幸福的美味」。雖然文中未提及中國對日經濟施壓，但在此時分享日本拉麵搭配台灣辣椒醬，力挺日本用意、強調台日友好之意不言而喻。



金松辣椒醬是屏東在地品牌醬料，是許多屏東人必備的家鄉味。身為屏東人的潘孟安，便多次在社群媒體分享，他來台北上班的日子，「除了公文外，陪伴最多的就是金松辣椒醬」。

（圖片來源：潘孟安臉書）

