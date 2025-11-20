中國對日「經濟施壓」...葉建揚憶921大地震「日本僅花18小時便派出救援」：台日友好26年前就存在...喊話「日本有難、台灣絕不缺席」！

日本首相高市早苗的「台灣有事說」引起中共當局不滿，不只駐大阪總領事薛劍嗆聲「斬首」，中國外交部更發布「禁日令」，呼籲公民勿前往日本；此舉恐重創日本觀光產業。對此，台日產經友好促進會會長葉建揚昨（19日）晚間喊話，「支持日本：一張機票、一頓海鮮，就是我們最真實的行動！」

葉建揚昨日於臉書發文表示，「台灣有事、日本出手；日本有難、台灣絕不缺席！」他說，日本對台灣的友好，從921大地震回望「台灣有事，就是日本有事」的真實體現。

廣告 廣告

葉建揚提到，當今台日關係被形容為「命運共同體」早已不是外交辭令，而是歷史與現實交織下的真實情感。他回望 1999 年 9 月 21 日的凌晨，台灣經歷毀天滅地的 921 大地震，「就在震後短短 18 小時，日本政府便完成決策、集結隊伍、派出專業的日本國際緊急援助隊（Japan Disaster Relief Team, JDRT）趕赴台灣」。

葉建揚表示，在沒有社群媒體的年代，日本能在 18 小時內抵台，是近乎奇蹟的速度。他說道，當救援隊背著器材走下飛機、踏上仍在餘震與混亂中的台灣土地時，許多家屬落下激動的眼淚，「因為那一刻我們知道，『日本沒有讓台灣孤單！』」

葉建揚指出，日本外務省當時的正式公告記載，「日本於 9 月 21 日派出由消防廳、警察廳、海上保安廳與 JICA 組成的 70 人救援隊，並在隔日增派 30 人，總規模達百人」。葉建揚說，「他們在風險與餘震中深入災區，與台灣救難人員並肩救援，甚至，在救援任務結束之後把所有的救難設備留在台灣送給我們！」

葉建揚表示，那一年，「台灣有事」還不是政策用語，「但日本早已用行動證明，『台灣有事，就是日本有事！』」他點出，26年前的事，也許很多人都忘了，大多數人記憶中的台日友誼，停留在 2021 年 COVID-19 疫情期間，日本在台灣疫苗最短缺的時候伸出援手。

葉建揚說，這值得感激，但這不是開始，「其實，早在疫情前 22 年，日本就在台灣最黑暗的深夜伸出了手」、「921 地震當晚，日本在 18 小時內組成百人隊伍，帶著專業器材、搜索犬與救援技術深入災區。這段歷史值得被記住，也值得讓新世代重新理解」。

如今日本遭受中國施壓，葉建揚喊話，「台灣人更要站出來挺日本」。他指出，高市早苗因堅定表態強化「台灣有事，就是日本有事」的言論，引發中國強烈反彈，除了要求中國民眾避免前往日本旅遊外，北京甚至進一步祭出報復手段，「全面禁止日本水產品與和牛出口至中國」。

葉建揚直言，「這是赤裸裸的政治施壓，也是對日本經濟刻意打擊」。為此，葉建揚表示，「我要誠摯呼籲所有支持台日友好的朋友們，現在，就是台灣人站出來挺日本的時候」。

葉建揚喊話，「多去日本旅遊、多在日本消費、多支持日本的海鮮、和牛與在地產業，用行動告訴日本：台灣不會讓你們孤單」。他指出，真正的友誼，是在危難中看見的，「而現在，在地緣政治風暴中，台灣更應再次以行動挺日本、支持日本、站在日本身邊」。

葉建揚說，從 921 到今天，「台日之間早已不只是外交關係，而是經歷生死與患難累積起來的深厚情誼」。他表示，這段友誼值得被記住，也值得被延續，「一起守護彼此，一起面向未來」。

（圖片來源：葉建揚臉書、民視新聞）

更多放言報導

安倍晉三槍殺案第七審...葉建揚翻譯安倍昭惠陳情書「最後一面看來很安詳，嘴角像還帶著微笑」：這一切衝擊太大，像一場夢，讓我完全沒空間悲傷，甚至哭不出來

川普「對中貿易戰」其實是失敗的？...葉建揚示警「台灣恐付出代價」：需強化自主產業鏈與能源韌性