中國對李在明「實質是訓誡」 韓媒：無進展、無文件、未提北韓
南韓總統李在明對中國4天國是訪問昨（1/7）結束，南韓媒體審視此行成果，指中國「表面熱情周到，實質卻是訓誡」，指中國國家主席習近平與李在明對話後，對解除限韓令未鬆口、隻字不提北韓、未發布成果文件，且中國官媒報導中多用「應」、「要」等字眼，呈現「訓誡式」口吻。
李在明與夫人金惠景週日（1/4）開始4天訪中行程，是2019年12月文在寅訪中後，時隔6年再有南韓總統對中進行國是訪問。李在明週一（1/5）與習近平會談，隔天與中國國務院總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際會面。
未達成書面成果
南韓《中央日報》指李在明先後見了習近平、李強、趙樂際，顯示中國對他的禮遇規格無可挑剔。他稱與習近平會面是「韓中關係恢復元年」契機，強調兩人有「深厚友誼與堅定互信」，不過這番熱切發言未獲中國溫暖回應。
中國官媒新華社隔天（1/6）報導中，習近平表示「作為朋友和鄰居，中韓應該多走動、常來往、勤溝通」，習寄望南韓「應當堅定站在歷史正確一邊，作出正確戰略選擇」，「共同反對保護主義，踐行真正的多邊主義」。
《中央日報》指會談並未達成任何書面成果，雖然中國近年傾向僅與立場相近國家發布領袖會談成果文件，但南韓總統此前國是訪中後，幾乎都有成果文件或聯合記者會，僅1994年（北韓核危機）、2017年（薩德THAAD）嚴重矛盾時例外。
中國多用「應、要」
對於南韓人關切的中國是否鬆綁「限韓令」，習近平在會談上說：「冰凍三尺非一日之寒，故化冰三尺也非一日之功、瓜到熟時蒂自落」，李在明表示，習這番話意味著中方將著手解決相關問題，預計兩國將啟動協商。
不過南韓總統國安顧問魏聖洛週一（1/5）則表示，兩國「在推進文化交流方面達成共識」，並「同意從雙方都能接受的領域入手，逐步擴大交流，並就具體細節磋商」的原則性結論。
對於中國在黃海設置結構物問題，雙方只是同意繼續進行「建設性磋商與溝通」。
中韓同意召開副部長級海洋邊界劃界正式會談，可視為具體進展，不過《中央日報》說會談召開後能否有進展令人存疑。南韓將黃海表述為「共榮海域」，也引發中國或主張相關權利隱憂，又或者中國可能藉此將黃海結構物問題引導為「協商對象」而非「撤除對象」的憂慮。
《中央日報》指出，中國官媒發布的會談說明中甚至未出現「雙方達成一致」表述，習近平的發言多用「應」、「要」措辭，如「應延續這一優良傳統」、「應顧及彼此核心利益」、「應當堅定站在歷史正確一邊」，以及「要加強發展戰略對接和政策協調」、「要增進人員往來」、「要共同反對保護主義」等，給人訓誡式語氣的印象。
中國未提北韓
對於南韓關注北韓問題，南韓總統國安顧問魏聖洛表示「雙方確認重啟與北韓對話的重要性」；然而中國發布的說明中甚至未提及韓半島問題。
在兩岸問題上，李在明表示「尊重一個中國的立場」，然而新華社英文版報導稱南韓「堅持一個中國」，《中央日報》強調南韓政府一貫使用「尊重立場」。
李在明去年11月和習近平才在南韓慶州的亞太經合會（APEC）峰會上見面。韓國外國語大學國際地區研究生院教授姜俊榮說：「如果未能對雙邊主要議題的共識作出充分說明或提出後續措施，那麽時隔2個月再度舉行的首腦會談的戰略意義將有所下降；簽署諒解備忘錄（MOU）雖意味合作範圍擴大，但是否落實仍是課題」。
更多太報報導
韓媒：李在明稱韓中信任有進展 習冷回「冰凍三尺非一日寒」
不用三星用小米！李在明與習近平晚宴後曬自拍 稱獲得「人生照片」
李在明會習近平 模糊處理中日、台海等敏感議題
其他人也在看
委內瑞拉記者問是否助馬杜洛？中國拐彎回
[NOWnews今日新聞]美軍3日逮捕中國在中南美的盟友、委內瑞拉總統馬杜羅夫婦，因其涉串謀涉毒恐怖主義、串謀古柯鹼走私、持有機槍和毀滅等多項罪名。中國是否採取行動備受關注，今（8日）中國外交部記者會...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 78
誰下令兩岸條例改名？吳子嘉爆「他」在操作
[NOWnews今日新聞]民進黨立委林宜瑾日前提出修正《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，主張將法案名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，引發政壇高度關注；隨後傳出林宜瑾已主動撤回提案，不過林...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 66
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 474
37歲美女遭ICE官員槍擊身亡！國土安全部稱「暴徒衝撞」掀群眾示威
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導根據外電報導，美國時間7日於美國明尼蘇達州，一名女子遭執行勤務中的美國移民暨海關執法局（ICE）官員擊斃。美國國土安全...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 35
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 23
2026選戰亮紅燈！郭正亮直指國民黨「這2地」非常麻煩
前立委郭正亮針對2026年地方選舉情勢提出警告，指出國民黨必須正視目前選舉氛圍。他在節目中透露，宜蘭縣長選戰民調顯示情勢「非常麻煩」，呼籲藍白陣營盡快整合。同時，他也點名嘉義市綠營立委王美惠實力超強，即便藍白合作也不容易勝選。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 12
跨境鎮壓！又增兩位我國官員被國台辦列為「台獨頑固份子」
[Newtalk新聞] 大陸國台辦發言人陳斌華今（7）日上午10點在例行記者會宣布，將我國內政部長劉世芳和教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，將依法實施懲戒，並將台灣高等檢察署陳舒怡列為「台獨」打手幫兇，揚言依法終身追責。據統計，之前已有74人被中國列為「台獨頑固份子」或發布通緝，如今再增2人，成為76人。對此，賴清德總統日前責成行政院偕同國安會建立受害者通報連繫及保護機制，並對協助中國進行跨境鎮壓，傷害國家和國人的在地協力者提供線索給對岸，配合中共跟騷、跨境鎮壓台灣民眾，絕對會依法查處。 陳斌華指稱，兩岸同胞同根同源、同文同種，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲，劉世芳和鄭英耀倒行逆施、惡行累累，許多民眾向國台辦舉報，要求對劉、鄭兩人進行懲處。 中共近年全面推進所謂的「統一」工作，對台灣人民構成跨境鎮壓的具體行為，包括：前行政院長蘇貞昌、前立法院長游錫堃、國安會秘書長吳釗燮、民進黨立委沈伯洋、聯電前董事長曹興誠等人，以及台灣民主基金會、國合會、遠景基金會等，被列為「台獨頑固份子」或發布通緝，今天再增2人，為76人。賴清德總統日前強調，行政院將偕同國安會採取有效反制措新頭殼 ・ 1 天前 ・ 308
蔣萬安連任危機？王世堅點名4人戰北市 大讚民進黨內「最強人選」
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導為了即將到來的2026九合一大選，民進黨近期積極布局，多縣市人選已陸續拍板。外界相當關注的首都台北，除了已向黨中央遞交意向書，表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，人選尚未明；而綠委王世堅、沈伯洋等人，均被點名有望挑戰現任市長蔣萬安。對此，王世堅今（7）日表示，應該要讓「最強的」出來，並再度提及他心中的理想人選。王世堅今早於立院受訪，對於被點名選台北市長一事，他表示，要參選首都台北市長，需要具備的條件非常多，必須學經歷都有歷練過才可以；而他具體舉出的幾位，都是在這部分學養俱佳，例如行政院副院長鄭麗君、民進黨祕書長徐國勇、前綠委高嘉瑜、綠委莊瑞雄，且黨內應該要讓最強的人選出來，「我跟他們4位比，我比他們差很多，應該由那些比我強很多的人出來才對」。民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）針對是否能吸引中間選民，王世堅指出，可能還沒發揮平時選舉、服務的部分，徐國勇之所以適合，就是過去1、20年前，跟他一起擔任過台北市議員，對方有問政及服務經驗，只是後來接任行政院發言人及內政部長，才會有段時間沒有在基層服務，當然對於中間選民沒有接觸。王世堅提到，他最近這幾年回到議會、立法院，幾年間都在選舉，導致有些人認為他比較適合；不過，因為台北市首都，不是一般縣市，一定要讓最強人選出來才能勝任，他也多次提出這樣的建言，希望黨朝上述幾位「最優秀的人」，他們比自己強，應該考慮他們才對，「還輪不到我啦」。原文出處：快新聞／蔣萬安連任危機？王世堅點名4人戰北市 大讚民進黨內「最強人選」 更多民視新聞報導F-16夜航失事！空軍即起停止演訓 全力搜救失聯飛官花蓮F-16夜訓失事 軍事專家點「2大調查方向」連檢察官都入列！國台辦稱「終身究責」 陳舒怡疑因這事成為目標民視影音 ・ 1 天前 ・ 48
2部長被列台獨頑固份子 賴清德開嗆了！
[NOWnews今日新聞]中國國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並將高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」。對此，總統賴清德今（8）日受訪時表示，希望中國的領導人能清楚了...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 133
「今日委內瑞拉明日台灣」？ 特朗普突襲馬杜羅如何在海峽兩岸引發激辯
大部分受訪專家並不讚同此次事件會對中國大陸的台灣策略產生立竿見影的影響。但也有人認為北京會將此視為美國進一步背棄國際秩序的證據。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前 ・ 106
說錯話罰100萬？藍營甲動擋國安法修正案排審
上個月18日行政院通過國安法等修法草案，明定任何人不得以文字、圖畫等方法，公開鼓吹武統言論，違者最高處新台幣100萬元罰鍰。法案立法院內政委員會今（7日）將排審，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，期盼與在野黨良性溝通，不過國民黨方面已經發出甲動阻擋。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 48
修國安法挨批箝制言論 梁文傑反問這句話
[NOWnews今日新聞]立法院內政委員會今（7）日審查政院版「國安法」修正草案，鼓吹武統最高罰100萬元，遭在野砲轟箝制人民言論自由。對此，陸委會副主委梁文傑受訪時反問，如果說有人在網路上，說希望誰...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 19
軍演擒拿一周兩驚，惡霸善霸有區別嗎？
2026開場劇力萬鈞！先是中共在台灣周邊進行軍演，吊足大家胃口，一直到最後一刻才宣布結束；才安靜跨年沒兩天，美國在三小時內以迅雷不及掩耳的速度，把委內瑞拉總統及夫人活捉到紐約審判。一周兩驚，無論是中共「正義使命」或美國「絕對決心行動」，明明白白都是霸權野蠻行動，沒有太多解釋美化空間。不過，委內瑞拉跟台灣的國家利益沒有直接關係，拉美情勢也非一般台灣人時常接觸能夠理解，在評價之前不妨來進行背景了解。思想坦克Voicettank ・ 11 小時前 ・ 17
伊朗暴動能讓哈米尼政權垮台？美專家這樣看
[NOWnews今日新聞]伊朗因為經濟惡化、民怨沸騰，國內掀起大規模示威潮，民眾抗議行動已釀35人死亡，包含2名安全部隊成員，並有1200多人被捕。BBC指出，這場抗議行動已成為伊朗最高領袖哈米尼（A...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 14
「柯文哲包牌式雙標發言令人擔憂！」綠黨團談綠白合：不該拿司法獨立交換
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨創黨主席柯文哲上週拜會民進黨團，認同總預算應該審查，讓「綠白合」露出曙光，但他事後卻提出，若民進黨用司法手段...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
全民集氣！F-16V失聯搜救中 沈伯洋籲國防預算盡快付委
空軍一架F-16V戰機昨夜發生失聯意外，外界關注飛行員辛柏毅上尉疑似空間迷向，以及是否與預算卡關影響防撞系統安裝有關。民進黨團副幹事長沈伯洋今（7日）表示，首要之務是期盼飛官平安歸來，事故原因仍待調查，也期盼國防預算及總預算都能盡快付委，讓國家正常運作。自由時報 ・ 1 天前 ・ 40
鏡觀／從委內瑞拉看台灣未來的處境
沒有人可以預測美國總統川普的行為。1月3日的午夜，美國對委內瑞拉採取軍事行動。幾個小時之內，美國特種部隊如鬼魅般進出委內瑞拉，該國一向引以為傲的空中防禦系統形同虛設，軍事基地被轟炸，地面部隊也來不及反應。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前 ・ 7
F-16失事近14hrs「尚未找到辛柏毅」！內政部空勤總隊將擴大搜救 最新進度曝光
我國空軍花蓮基地一架機號為6700的F-16單座戰機失事墜海，飛行員辛柏毅上尉於6日晚間7時29分在花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘失聯，空軍隨即成立應變中心展開搜尋行動，同時協請行政院國搜中心、內政部空勤總隊、海委會海巡署等單位全力投入搜救行動，但截至今（7）日上午9時辛柏毅仍下落不明。內政部政務次長馬士元表示，將擴大配合搜救，盼辛柏毅能平安歸來。辛柏毅昨......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
空軍F-16失事！飛官跳傘下落不明 海巡署調派3艦6艇全力搜救
空軍司令部今（6）日表示，花蓮基地乙架F-16單座戰機（機號6700），1817時由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，1929時於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，國防部長顧立雄獲報後，即赴空軍司令部掌握全般狀況，並要求海、空、陸軍機艦、兵力以及協請國搜中心、空勤總隊、海巡署等全力投入搜救行動。空軍花蓮基地機號6700 F-16......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 4
年底九合一大選 賴清德下令反貪：花錢買票當選不可能不回收
[Newtalk新聞] 今年底將舉行包括縣市首長的九合一大選，對此，總統賴清德今（8）日表示，廉政沒有假期，更沒有蜜月期，一定要堅持反貪、倡廉。他說，如果花錢買票當選，其上任之後不可能不回收，不可能不破壞廉政，不可能不破壞政府的體制傷害人民，所以一定要從根源上，在選舉的時候，一定要嚴厲查察賄選，確保選舉的公正與公平性，守護民主制度的底線。 賴清德今上午出席「法務部調查局調查班第62期結業典禮」，並致詞表示，他身為總統有三項使命，第一項是，守護國家安全；第二項是，保護全國人民生命財產安全；第三是，要發展經濟、照顧人民的飯碗。他說，這三項使命就是「三項安全工作」，也就是國家安全、社會安全，還有經濟安全，這「三安」的工作如果做得好，國家自然而然可以長治久安，人民也才可以安居樂業。 賴清德強調，當前國家正面對境外敵對勢力日益嚴峻的威脅，還有黑道、詐騙與科技犯罪型態不斷翻新，還有年底選舉維安等重大挑戰。因此，他特別要提出幾項期許，第一，一定要堅定做好反統戰、反滲透、反併吞的工作。 賴清德指出，沒有主權，台灣將失去一切；沒有民主，台灣就失去存在的價值。他說，為了守護主權，建構完整的民主防衛機制，凝新頭殼 ・ 5 小時前 ・ 1