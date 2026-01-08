中國對李在明「實質是訓誡」 韓媒：無進展、無文件、未提北韓

2026年1月5日，南韓總統李在明夫婦訪問中國，用小米手機與中國國家主席習近平夫婦自拍。取自X/@Jaemyung_Lee



南韓總統李在明對中國4天國是訪問昨（1/7）結束，南韓媒體審視此行成果，指中國「表面熱情周到，實質卻是訓誡」，指中國國家主席習近平與李在明對話後，對解除限韓令未鬆口、隻字不提北韓、未發布成果文件，且中國官媒報導中多用「應」、「要」等字眼，呈現「訓誡式」口吻。

李在明與夫人金惠景週日（1/4）開始4天訪中行程，是2019年12月文在寅訪中後，時隔6年再有南韓總統對中進行國是訪問。李在明週一（1/5）與習近平會談，隔天與中國國務院總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際會面。

廣告 廣告

未達成書面成果

南韓《中央日報》指李在明先後見了習近平、李強、趙樂際，顯示中國對他的禮遇規格無可挑剔。他稱與習近平會面是「韓中關係恢復元年」契機，強調兩人有「深厚友誼與堅定互信」，不過這番熱切發言未獲中國溫暖回應。

中國官媒新華社隔天（1/6）報導中，習近平表示「作為朋友和鄰居，中韓應該多走動、常來往、勤溝通」，習寄望南韓「應當堅定站在歷史正確一邊，作出正確戰略選擇」，「共同反對保護主義，踐行真正的多邊主義」。

中國國家主席習近平在北京接見來訪的南韓總統李在明。路透社

《中央日報》指會談並未達成任何書面成果，雖然中國近年傾向僅與立場相近國家發布領袖會談成果文件，但南韓總統此前國是訪中後，幾乎都有成果文件或聯合記者會，僅1994年（北韓核危機）、2017年（薩德THAAD）嚴重矛盾時例外。

中國多用「應、要」

對於南韓人關切的中國是否鬆綁「限韓令」，習近平在會談上說：「冰凍三尺非一日之寒，故化冰三尺也非一日之功、瓜到熟時蒂自落」，李在明表示，習這番話意味著中方將著手解決相關問題，預計兩國將啟動協商。

不過南韓總統國安顧問魏聖洛週一（1/5）則表示，兩國「在推進文化交流方面達成共識」，並「同意從雙方都能接受的領域入手，逐步擴大交流，並就具體細節磋商」的原則性結論。

中國國家主席習近平在北京接見來訪的南韓總統李在明。路透社

對於中國在黃海設置結構物問題，雙方只是同意繼續進行「建設性磋商與溝通」。

中韓同意召開副部長級海洋邊界劃界正式會談，可視為具體進展，不過《中央日報》說會談召開後能否有進展令人存疑。南韓將黃海表述為「共榮海域」，也引發中國或主張相關權利隱憂，又或者中國可能藉此將黃海結構物問題引導為「協商對象」而非「撤除對象」的憂慮。

2026年1月5日，中國國家主席習近平在北京接見來訪的南韓總統李在明。路透社

《中央日報》指出，中國官媒發布的會談說明中甚至未出現「雙方達成一致」表述，習近平的發言多用「應」、「要」措辭，如「應延續這一優良傳統」、「應顧及彼此核心利益」、「應當堅定站在歷史正確一邊」，以及「要加強發展戰略對接和政策協調」、「要增進人員往來」、「要共同反對保護主義」等，給人訓誡式語氣的印象。

中國未提北韓

對於南韓關注北韓問題，南韓總統國安顧問魏聖洛表示「雙方確認重啟與北韓對話的重要性」；然而中國發布的說明中甚至未提及韓半島問題。

在兩岸問題上，李在明表示「尊重一個中國的立場」，然而新華社英文版報導稱南韓「堅持一個中國」，《中央日報》強調南韓政府一貫使用「尊重立場」。

2026年1月5日，南韓總統李在明與中國國家主席習近平，在北京的人民大會堂舉行雙邊峰會。路透社

李在明去年11月和習近平才在南韓慶州的亞太經合會（APEC）峰會上見面。韓國外國語大學國際地區研究生院教授姜俊榮說：「如果未能對雙邊主要議題的共識作出充分說明或提出後續措施，那麽時隔2個月再度舉行的首腦會談的戰略意義將有所下降；簽署諒解備忘錄（MOU）雖意味合作範圍擴大，但是否落實仍是課題」。

2026年1月5日，南韓總統李在明夫婦訪問中國，用小米手機與中國國家主席習近平夫婦自拍。取自X/@Jaemyung_Lee

更多太報報導

韓媒：李在明稱韓中信任有進展 習冷回「冰凍三尺非一日寒」

不用三星用小米！李在明與習近平晚宴後曬自拍 稱獲得「人生照片」

李在明會習近平 模糊處理中日、台海等敏感議題