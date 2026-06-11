中國對歐出口暴增16%引反制 北京突取消2會談嗆聲歐盟別打貿易戰

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隨著歐中貿易持續緊張，中國稍早臨時取消兩場與歐盟的重要高層對話。（法新社）



在歐中貿易緊張持續升高之際，中國稍早臨時取消在北京舉行的兩場與歐盟的重要高層對話，引發外界關注雙方關係降溫的訊號。知情人士指出，被取消的會議包括1場部長級數位議題會談，以及另1場涉及歐盟外交部門高層的對話。中方雖未說明取消會議的具體原因，但被視為歐中雙方在貿易爭端和政策分歧加劇下的外交施壓手段。

金融時報報導，中國稍早突然取消在北京舉行的兩場重要外交會議，正值歐中兩大貿易經濟體因為中國對歐洲的出口激增而緊張升高之際。知情人士指出，中方取消了原定舉行的兩場對話，1場是部長級數位議題會談，另1場則涉及歐盟外交部門副秘書長斯科格（Olof Skoog）的會議。

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1位知情人士表示：「原本安排在本月的兩場對話已被中方臨時取消。」對方並未說明原因。知情人士指出，這類的臨時取消在外交場合並不罕見，雙方有時會藉此表達對對方政策的不滿。去年，歐盟也曾因為多項貿易爭端缺乏進展，在7月領袖峰會前拒絕與北京舉行1場重要經濟會議。

歐盟執委會則表示，被取消的會議目前「正在重新安排中」，執委會還強調：「歐盟與中國在多層級的對話與接觸仍在持續進行。」

今年以來，北京積極反制歐盟針對中國出口採取的新措施。根據數據，在1月至5月期間，中國對歐盟的出口額較去年同期成長16.4%，中國官媒更警告可能爆發「貿易戰」。

北京恐對歐盟採取反制措施

北京正強力遊說歐盟，反對歐盟提出的《產業加速法案》（Industrial Accelerator Act），這項法案將限制部分中國產品參與公共採購，還會限制中國企業收購歐洲公司。歐盟執委會近期也提出更新《網路安全法》的計畫，將限制華為等中國企業進入電信網路和太陽能能源系統。

另外，歐盟也已禁止公共資金用於採購進口逆變器等太陽能設備關鍵零組件，而太陽能設備市場長期由中國主導。

歐盟執委會5月指出，歐中之間日益擴大的貿易逆差已「不可持續」，並威脅對中國商品加徵新關稅，來保護歐盟的工業基礎，其中汽車產業尤為受影響。歐盟也已在6月啟動3項反傾銷調查。

中國官媒「新華社」評論稱：「北京不希望與歐盟發生貿易戰，但如果歐盟進一步針對中國企業或產品，將採取堅決反制措施。」《環球時報》則表示：「歐盟不應、也無法承受與中國進行貿易戰。」

歐盟害怕到甚至不敢說出中國？

北京此舉被認為是在歐洲理事會下週的布魯塞爾峰會前向歐盟施壓，布魯塞爾峰會將討論更強硬的對中國政策，雖然議程僅稱為「競爭力與全球經濟挑戰」。比利時總理德韋弗（Bart De Wever）批評這種做法，他在演說中表示：「他們稱之為地緣經濟失衡，只是為了不直接點名中國，因為我們害怕到甚至不敢說出這個名字。」

歐盟官員則表示，北京正直接遊說各會員國，試圖阻止歐盟形成統一立場。

同時，北京也在持續加強國內監管，進一步提高外企在中國營運的難度。中國4月實施兩項新規（第834號令和835號令），強化供應鏈安全，並反制外國對中國企業施加長臂管轄，例如制裁措施。

中國也通過新的境外投資法規，納入針對歐盟等外國限制措施的反制機制，並加強對中國企業海外投資的審查，特別是涉及技術或數據轉移的項目。

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