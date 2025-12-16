中國對歐洲豬肉課徵反傾銷稅 歐盟強烈質疑不滿

中國北京的豬肉攤。路透社



中國商務部週二（16日）宣布對原產地為歐洲的豬肉傾銷調查完成，從週三（17日）開始課徵反傾銷稅。儘管稅率遠比先前初步宣布的要低，歐盟對此表達強烈質疑，認為中方基於很有問題、並不完整的證據做出這樣的決定。

在週二下午發布的公告中，中國商務部聲稱：「調查機關最終認定，原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品存在傾銷，國內產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係。」

因此，中國商務部向中國國務院關稅稅則委員會做出報告，獲得核准，決定「自2025年12月17日起，對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品征收反傾銷稅，實施期限5年。」

這項反傾銷調查是在2024年6月發動。今年9月，中國商務部宣布初步調查結果，當時公布的反傾銷稅率高達15.6%到62.4%。而在週二公告的實施細則中，加徵稅率已經降到4.9%到19.8%。

歐盟執委會週二稍後發出聲明說，他們對中國課徵豬肉反傾銷稅的做法「極度憂慮」，並表示中方的調查是基於「可疑的指控和不完整的證據」。

聲明中，歐盟執委會還表示：「執委會正在研究已宣布的臨時終裁關稅，並正在仔細評估所有可用資訊，是否符合世界貿易組織（WTO）的規則。」

