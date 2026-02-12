中國對歐盟乳製品開徵反補貼稅 稅率大幅調低

（中央社台北12日電）中歐經貿衝突緩解下，中國商務部今天公告對歐盟進口乳製品反補貼調查的最終裁定，雖然決定自明天起對歐盟進口乳製品加徵為期5年的反補貼稅，不過稅率落在7.4%至11.7%之間，與先前開徵的臨時反補貼稅保證金21.9%至42.7%相比，大幅調低。

中國商務部官網12日下午公告對原產於歐盟的進口相關乳製品反補貼調查的最終裁定。

公告稱，調查機關最終裁定，原產於歐盟的進口相關乳製品存在補貼，中國國內相關乳製品產業受到實質損害，而且補貼與實質損害之間存在因果關係。

廣告 廣告

公告顯示，中國國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自2026年2月13日起，對原產於歐盟的進口相關乳製品徵收反補貼稅，為期5年，稅率為7.4%至11.7%之間。

公告表示，對於自2025年12月23日起至2026年2月12日有關進口經營者依初裁公告向中國海關提供的臨時反補貼稅保證金，按終裁所確定的徵收反補貼稅的產品範圍和反補貼稅稅率計徵並轉為反補貼稅，並按相應的增值稅稅率計徵進口環節增值稅。在此期間超出反補貼稅，以及由此多徵的進口環節增值稅，海關予以退還，少徵部分則不再徵收。中方也不追溯徵收反補貼稅。

此前中歐貿易摩擦升溫，中國商務部2025年12月22日公告，根據反補貼調查的初步裁定，12月23日起對原產於歐盟的部分乳製品，徵收高達21.9%至42.7%的臨時反補貼稅保證金。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1150212