中國對美出口連跌8月 「建設強大國內市場」列2026經濟首要任務

2025年12月8日，中共中央政治局舉行會議，將建設強大國內市場列為2026經濟工作的首要任務。路透社資料照片



中國中央經濟工作會議舉行前夕，中共中央政治局今日（12/8）舉行會議，分析研究2026年經濟工作時指出「要堅持內需主導，建設強大國內市場」，外媒認為，北京欲藉此作為抵禦全球貿易風險的緩衝。

據中國官媒新華社消息，此次會議是由中共總書記習近平主持。會議指出，明年經濟工作要堅持穩中求進、提質增效，繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，為2026年開始的下一個5年經濟規劃（「十五五」規劃）實現良好開局。

廣告 廣告

會議也強調，要加大「逆週期」和「跨週期」調節力度，切實提升宏觀經濟治理效能。彭博社指出，這是自2023年12月以來，該措辭首次出現在中共中央政治局的報告中，而非僅僅關注經濟成長的波動性。

而在2026年的8大優先事項中，「堅持內需主導，建設強大國內市場」被列為首要任務，「化解重點領域風險」的優先順序則被下調3位至最後一位，表明在地方政府整治表外融資行動導致投資下滑後，北京當局可能將會把更多精力放在經濟增長上。

彭博社指出，中共中央政治局12月的例行會議通常會為中央經濟工作會議定下基調，屆時將公布下一年的政策重點。至於更具體的措施和量化目標，譬如經濟成長目標和預算赤字規模，則要等到中國全國人大在明年3月初舉行年度會議時才會公布。

另，中國海關總署今日發布最新數據顯示，今年前11個月，中國出口年增5.4%，進口年減0.6%，貿易順差達1.07兆美元，超過去年創下的9920億美元紀錄。11月出口額則受東南亞及歐洲需求推動，以美元計價年增5.9%，較10月1.1%的跌幅有所改善。

然而，中國對美出口則下降28%，連續第8個月下滑，降幅超過10月的25%。儘管美國總統川普和中國國家主席習近平10月底在南韓會晤，並同意延長貿易停火期，但出口下滑的趨勢依然持續。美中元首在11月24日的通話中再度表達緩和雙邊關係的意願。

更多太報報導

紐時專訪／喊話習近平別只想「擴張領土」 賴清德：台灣很樂意幫中國解決經濟問題

中國房產超級炸彈終要爆了？ 萬科直接要求停付貸款本金利息一年

中國房產警訊！萬科瀕臨崩盤 兩大數據機構遭北京要求停發銷售數據