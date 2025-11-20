中國對美進口黃豆連兩個月掛零 巴西黃豆占比逾七成

[Newtalk新聞] 《路透社》報導指出，中國十月份黃豆進口量創下同期新高，但依舊避開了美國黃豆，進口結構明顯向南美傾斜，且對美國黃豆的進口量為連續第二個月掛零。中國海關總署今（20）日公布數據顯示，從美國黃豆進口量從去年同期的 541,434 公噸降至 0。

此次進口量下跌，是因中國於今年初對美國黃豆加徵高額關稅，以及先前美國黃豆庫存消耗殆盡所致。中國是世界上最大黃豆進口國。

在中美貿易關係持續緊張的大環境下，業界普遍認為，中國買家傾向降低對美依賴，以避免供應風險。《路透社》引述海關數據指出，巴西與阿根廷的大豆正加速湧入中國市場。十月自巴西的進口量年增 28.8%，達 712 萬噸，占整體大豆進口的逾七成；對阿根廷進口也成長 15.4%，至 157 萬噸，約占總量的六分之一。推升中國 10 月整體大豆進口來到 948 萬噸，刷新該月份歷史紀錄。

從累計進口量來看，南美依然是今年中國大豆的主力來源。今年前十個月，中國自巴西累計進口 7,081 萬噸，較去年提升 4.5%；自阿根廷則進口 446 萬噸，年增 23.9%。儘管近期來自美國的進口趨於低迷，但受今年初的提前採購推動，美國大豆今年迄今對中國累計出口仍有 1,682 萬噸，較去年同期增長 11.5%。

不過，中美大豆貿易並非全面停滯。隨著 10 月底美國總統川普與中國國家主習習近平在南韓釜山會晤後，市場觀察到中國買家恢復對美採購的跡象。美國農業部資料顯示，自會晤後，中國國營糧商中糧公司（COFCO）已預訂逾 100 萬噸美國豆，為緊繃的雙邊農產品貿易釋出一絲緩和訊號。

外界目前正密切關注中國是否將繼續擴大採購美國豆，以接近美國白宮先前公布的年終 1,200 萬噸採購目標。該數字尚未獲中方官方保證，但在供應安全、國際價格及政治因素交織下，中國後續的進口策略仍備受市場期待。

