中國對進口牛肉祭出配額限制 超出配額加稅55%

（中央社台北31日電）中國商務部公告，明年1月1日起對進口牛肉實施為期3年的保障措施，對主要進口國家祭出配額限制，超出配額的進口牛肉將加徵高達55%關稅，理由是國內產業「受到嚴重損害」。其中，巴西獲得的配額最多，美國獲得的配額僅排名第6。

中國商務部官網31日下午公布對進口牛肉實施保障措施的裁定，宣稱進口牛肉數量增加，中國國內產業「受到嚴重損害」，且進口產品數量增加與嚴重損害之間「存在因果關係」。

中國商務部表示，決定以「國別配額及配額外加徵關稅」的形式對進口牛肉採取保障措施。保障措施實施期限為3年，自2026年1月1日至2028年12月31日。保障措施在實施期間內按固定時間間隔逐步放寬。

廣告 廣告

根據中國商務部發布的配額數量表，巴西明年獲得110.6噸的配額居第一；阿根廷（51.1萬噸）、烏拉圭（32.4萬噸）、紐西蘭（20.6萬噸）分居2、3、4位。

牛肉出口大國澳洲只獲得20.5萬噸配額居第5。而且根據公告，在3年保障措施實施期間，中國與澳洲簽署自由貿易協定中的牛肉特殊保障措施（限額優惠稅率）暫停實施。

美國明年僅獲得16.4萬噸的進口配額，排名第6。因為美中貿易戰，中國近年進口美國牛肉大為減少。公開資料顯示，2024年僅進口15.1萬噸。

中國商務部新聞發言人今天稱，中國對進口牛肉實施保障措施旨在階段性地幫助國內產業渡過難關，而非為限制正常牛肉貿易。中國市場始終是開放的，中國和交易夥伴的牛肉貿易有著廣闊的合作空間。中方願和各方共同維護好健康穩定的國際貿易環境。

中國商務部旗下的「中國貿易救濟信息網」昨天發文稱，中國肉牛產業涉及上千萬農村家庭生計，養殖戶達710餘萬戶，多位於西南、西北、東北等地區，是很多脫貧地區的支柱產業。然而，近年來，國內牛肉產業面臨諸多困難。

中國畜牧業協會副秘書長劉強德表示，國產牛肉價格和肉牛價格近年來出現斷崖式下滑。2023年以來，牛肉價格累計降幅高達22%，肉牛價格累計降幅高達28%。尤其是肉牛價格，一度跌至2013年以來最低水準。

文章稱，2024年後，中國國內產業陷入全行業虧損，很多能繁母牛被屠宰，2024年能繁母牛存欄量下降約3%，嚴重動搖了國內產業的根基。數據顯示，2025年1至10月，牛肉進口庫存量超過100萬噸，如再不推出保障措施，很多肉牛養殖戶將會失去市場信心，大範圍屠宰基礎母牛。（編輯：楊昇儒/邱國強）1141231