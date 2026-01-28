中國對非援助反轉！非洲各國「還錢比借錢多」陷財困 美援外還縮水

國際中心／蒲世芸報導

據路透社27日報導，中國作為開發中國家重要金主的角色，在近十年來出現明顯轉變。根據ONE Data發布的研究報告，隨著中國對貧窮國家的新貸款大幅下滑，但既有債務的還款壓力持續上升，許多非洲國家如今「付給中國的錢，已經比拿到的還多」。

必須付的錢，比拿到的更多

ONE Data公布的首份報告顯示，許多低收入與中等收入國家，特別是非洲國家，目前對中國的債務償付金額，已超過來自中國的新融資金額，資金流向出現「反轉」。

這項變化，也正好與多邊金融機構融資大幅增加的趨勢同步。報告指出，若扣除債務償付支出，多邊機構（Multilateral Institutions）如今已成為全球發展融資的主要來源。

美國援助機構關門致所受衝擊更大

ONE Data執行長麥奈爾（David McNair）指出，關鍵問題在於「新貸款變少了，但過去中國借出去的錢，仍然得繼續還」，這正是資金外流的主要來源。

數據顯示，非洲受到的衝擊最為明顯。2015年至2019年間，非洲仍有約300億美元（約新台幣9千4百億元）的資金淨流入；但到了2020年至2024年，卻轉為約220億美元（約新台幣6千9百億元）的淨流出，情勢出現明顯逆轉。

不過，這份數據尚未納入2025年生效的援助削減影響。因美國國際開發署（USAID）去年關閉，加上其他已開發國家對外援助預算縮水，已對開發中國家、尤其是非洲，造成衝擊。

麥奈爾預估，等到2025年的數據出爐後，政府開發援助（ODA）數字恐將大幅下修。

非洲續還舊債，中國則在當地擴大影響力

另一份研究則顯示，中國的海外投資與交易活動在2025年出現回溫。

根據澳洲葛瑞菲斯亞洲研究所院（Griffith Asia Institute）發布的報告，中國「一帶一路」（Belt and Road Initiative，BRI）相關交易去年金額創下新高，達到2,135億美元（約新台幣6.7兆元），其中包括1,284億美元（約新台幣4兆元）的工程合約，以及852億美元（約新台幣2.7兆元）的投資。

其中，非洲是中國企業最重要的海外布局地區。也就是說，雖然中國在政府貸款部分降溫，但對於企業投資方面則是持續增加。

「一帶一路」又被稱為「新絲綢之路」，由中國國家主席習近平於2013年提出，被視為全球最具雄心的基礎建設計畫之一。最初以串聯東亞與歐洲為目標，如今已擴展至非洲、大洋洲與拉丁美洲，過去十年間，持續擴大中國在全球的經濟與政治影響力。

