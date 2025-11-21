即時中心／林韋慈報導

日本首相高市早苗本（11）月的「台灣有事」相關發言，使中日關係降至冰點。中國除了啟動觀光旅遊制裁外，影響更延伸至文化娛樂產業。20日，日本爵士音樂家鈴木良雄（Yoshio Suzuki）原定在北京登台演出，卻在最後一刻被臨時取消。有消息指出，中國各地演出場館陸續接獲通知，今年底前所有涉及日本音樂人的活動恐全面取消，且不得再遞交明年度日本藝人的演出申請。

隨著日本與中國外交關係緊張，日本音樂人原訂在中國多座城市舉行的十多場演出，近日接連遭到突然取消。

據路透社報導，鈴木良雄與樂團在11月20日北京演出前的試音期間，便衣警察突然上門。居住中國 13 年的德國籍音樂會策劃與紀錄片製作人克勞森（Christian Petersen-Clausen）表示：「不到一分鐘，場地方就走向我說，警方通知所有日本人參與的演出全部取消，沒有任何討論空間。」

80歲的鈴木良雄與他的五重奏，為取得中國演出簽證已經歷數月審查，得知臨時取消的消息後相當沮喪。

日本音樂人遭取消演出的案例不只一件。據《香港01》報導，日本男團 JO1 以「受不可抗力因素」為由取消廣州活動；日本女歌手 KOKIA（吉田亞紀子）原訂11月19日在北京的演唱會也在開場前喊停，表演團隊稱雖已完成準備，卻仍遭場地方阻止演出。

社群平台X上流傳的影片顯示，大批憤怒觀眾在場館外高喊「退錢」；日本饒舌歌手KID FRESINO的中國巡演主辦單位也宣布，他的巡演自即日起無限期延期。

對於相關情況，中國外交部目前尚無回應。

原文出處：快新聞／中國小動作頻傳！音樂家北京演出遭臨時取消 傳年底前日本藝人被禁

