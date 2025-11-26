中國小型包裹輸台成食安、防疫漏洞，監委林文程、田秋堇申請自動調查。（圖／王烱華攝）

針對含有過量添加物且未經許可之中國「蠟瓶糖」、「螺獅粉」、「辣條」、「麻辣花生」等食品，利用小型包裹免查驗之漏洞違法輸入，於網路購物平臺、夜市等販售。為維護國民健康及避免造成豬瘟疫情破口情事，監察委員林文程、田秋堇認有進一步瞭解之必要，今天（26日）公布申請自動調查。

二位監委表示，近年中國透過社群平台（如抖音）宣傳炒作一波波爆紅食品，吸引民眾透過網路購入，是類小型食品物資未經食品查驗及許可輸入，即透過交寄快遞、物流業者來台。

根據衛生福利部2019年4月16日公告訂定「輸入食品及相關產品符合免申請輸入查驗之條件與其適用之通關代碼」，就輸入食品及相關產品符合供自用及一定金額、數量條件者得免查驗，但是據審計部2024年度中央政府總決算審核報告指出，部分民眾藉由個人自用免申請輸入查驗制度，頻繁輸入巨量食品，顯不合常理，似已產生部分人士藉此機制規避查驗。

對於這些小型食品物資未經食品查驗及許可輸入，即透過交寄快遞、物流業者來台，監委認為，權責主管機關相關檢核標準及管制作業有無闕漏不足之處?有無相關緊急應變措施?事涉國人食品安全與豬瘟疫情管控，均有待查明釐清。



