中國小廠推出「盜版FGO」！連《崩壞：星穹鐵道》聯動《Fate》內容也一併抄襲

中國近日出現一款小廠手遊抄襲《Fate/Grand Order》（以下簡稱《F/GO》）並盜用該 IP 的大量素材，令人不禁質疑這樣的東西真的會有人想課金嗎......？

連《崩壞：星穹鐵道》聯動《Fate》的東西也敢抄，這廠商不要命了......。

該遊戲名為《命運之征無限劍途》，是一款「自稱」正版授權的手遊，人物名稱完全沿用《F/GO》並結合街機版本《F/GO Arcade》的部分內容。

（圖源：《命運之征無限劍途》）

雖然人物沿用，但《命運之征》改變了許多角色的星等，例如在《F/GO》是三星等級的清姬，在盜版裡卻升級成四星。也因為原本低星等的角色都變成高星，所以低星角色全部變成路人臉士兵。

（圖源：《命運之征無限劍途》）

（圖源：《命運之征無限劍途》）

本作不只抄襲《F/GO》，就連曾與《Fate》系列聯動過的米哈遊旗下作品《崩壞：星穹鐵道》也一併抄襲，例如 Saber 的「契約勝利之劍」大招動畫就是抄襲自他們。而既然是課金手遊，本作也有不少禮包供玩家儲值。

（圖源：《命運之征無限劍途》）

本作不過也有玩家吐嘈，由於正版《FGO》放在現代水準看實在太粗糙，如果讓一位完全沒接觸過《Fate》系列的人來猜，說不定還可能以為盜版的《命運之征》才是正版呢。

《命運之征》連 GD 子施放令咒都有 3D 動畫......。

但是，《命運之征》明目張膽的得罪日本 TYPE-MOON、Aniplex，《F/GO》中國發行商 Bilibili，還有與他聯動過的米哈遊，應該不可能不打官司，至於這短暫存活期間到底能吸引到多少迷途羔羊的錢也是問題......。

