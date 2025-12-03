中國小心眼！上海濱崎步主題咖啡館遭報復

▲上海濱崎步咖啡館的濱崎步照片牆突被移除，引發議論。（圖／翻攝自X）

[NOWnews今日新聞] 中國為報復日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論，針對日本歌手、藝人在中國的表演活動展開阻撓；日本天后濱崎步原定上月29日在上海開唱，卻在前一天遭中國主辦取消，她仍堅持站上舞台完成「無人演唱會」，讓中國臉上無光。但近日傳出上海濱崎步主題咖啡館被報復，所有濱崎步照片被清空。

濱崎步11月29日上海演唱會被臨時通知取消，濱崎步無奈在社群媒體上向粉絲們表達歉意，濱崎步11月30日晚間也在IG發文，標註地點為「上海」，貼出多張演唱會現場照片，可以看到台下雖然空無一人，濱崎步仍對著1萬4千個座位唱完整場演唱會，並表示「雖然1萬4千個座位空著，卻感受到來自世界各地歌迷的喜愛，這是我最難忘的表演之一感謝200位中、日工作人員、樂隊成員與舞者，讓這個舞台得以實現。衷心感謝大家」。

廣告 廣告

事後中國媒體試圖帶風向，

《澎湃新聞》發文稱「濱崎步一個人演唱會是不實訊息」，引述一名自稱是攝影團隊成員

賴宗隆的公開道歉信，男子自稱是濱崎步上海演唱會攝影團隊工作人員之一，照片是彩排期間偷拍，聲稱濱崎步唱完整場演唱會是假訊息。然而，由於濱崎步本人已發照片和貼文證實，該文一出隨即被吐槽。

中國小心眼報復並未停止，旅義作家李穎於X平台帳號「李老師不是你老師」爆料，上海濱崎步主題咖啡館裡有關濱崎步的所有照片都被「動態清零」。

該文圖片顯示，店內牆上原本展示整面濱崎步照片，全部被清除，只留下部分木條、與沒有濱崎步照片的小物在牆面上。

貼文一出，隨即也有網友爆料指稱，在濱崎步演唱會被取消之後，歌迷自發前往濱崎步主題咖啡館聚會，當時就有警車前往關切。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

濱崎步等歌手中國演出頻喊卡！小野田紀美淡定：酷日本面向全世界

濱崎步被迫「空場開唱」震撼全球 外媒：上海這事鬧大了！

港警再抓2人含前任區議員！曾轉發濱崎步、連署發起人被捕新聞