中國小生李宏毅出事了！遭前東家索賠5千萬 法院下達「限消令」本人急發聲

27歲中國小生李宏毅曾演出《少年歌行》受矚目，近日爆出他因與前東家的合約糾紛。遭法院判決「限制消費令」，他本人也在微博上發文說明事件：「我多年來一直嚴格履行約定內容，尚未處理完畢的事項，我也正與相關方積極推進解決。」

據悉，李宏毅16歲時透過監護人與芒果娛樂簽署8年的演藝合約，但他2017年就提前與公司解約，雙方對簿公堂，法院2019年判決他繼續履約，且要賠償公司200萬人民幣。

根據李宏毅的說法，他與前東家合約已於2022年到期，但2023年遭芒果娛樂追加賠償金，因公司認為他曾私自接拍戲劇，相關收入應全額上繳，涉案金額達人民幣1118.028萬元（約台幣5001萬元），法院於本月8日立案執行，15日對他簽發限消令。

遭限制各項高消費！李宏毅喊話：認真拍戲

法院頒發的限制包括搭交通工具的艙位，到飯店、夜總會、高爾夫球場等場所進行高消費，購屋、高檔裝潢，租高檔樓房辦公，購買非經營必需車輛，旅遊、度假，甚至子女就讀高收費私立學校及買高額保險等，若要進行應向法院提出申請，若違反恐依法追究刑事責任。

而李宏毅聲明除了表達將積極解決賠償，並喊話：「作為一名演員，我始終專注於演藝事業，認真打磨每一部作品、塑造每一個角色。在此，我懇請大家將目光聚焦於我的表演與創作，而不是我的角色是什麼番位，排在哪個位置，不必對早已塵埃落定的過往過度解讀、肆意揣測，更不要被網絡上的片面輿論帶偏節奏。」將「一步一腳印」認真演戲。



