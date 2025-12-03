中國小粉紅嘲諷吳建豪！臉蛋「驚天落差」真相曝

娛樂中心／李汶臻報導

曾在亞洲紅極一時的男團F4近期話題不斷，除了巡演活動將朱孝天「除名」、慘變F3外，近年長期在中國發展的47歲成員吳建豪，日前被爆出體重暴瘦20公斤，近日一張電梯對鏡自拍照，被發現整個人消風一大圈、雙頰明顯凹陷。甚至有不少中國小粉紅留言開酸他「怎麼變老頭」、「有老人感」。而在長相的驚天落差被外界熱議之際，吳建豪本人今（3日）透過微博上傳新片並解釋原因。





吳建豪「演中國劇」才捲統戰爭議！傳暴瘦20公斤「小粉紅開酸」本尊回應

吳建豪今年在中國網劇飾演男二，敏感台詞讓他捲入統戰爭議。（圖／翻攝自微博）

美籍台裔男星吳建豪今年因主演中國網劇《鸚鵡》捲入統戰爭議，在劇中飾演中國臥底的他，有不少台詞涉及台灣認同議題，其中宣傳短片中還特地標註「只要祖國統一，付出再多都值得」等敏感語句。吳建豪近年來有不少工作都在中國，也時常透過中國社群微博和小紅書更新自己私下健身的日常畫面；日前他曬出一張自己身穿白色短袖上衣、在電梯內的對鏡自拍照掀起中國網友熱議。小粉紅留言嘲諷他「變得尖嘴猴腮，老了10歲」、「瞬間有老人感」，中國網路上更盛傳身高180公分的他暴瘦20公斤，一度瘦到只剩50公斤。

吳建豪「演中國劇」才捲統戰爭議！傳暴瘦20公斤「小粉紅開酸」本尊回應

吳建豪曬電梯自拍照，雙頰暴瘦模樣流出惹議。（圖／翻攝自小紅書@吳建豪）





吳建豪「演中國劇」才捲統戰爭議！傳暴瘦20公斤「小粉紅開酸」本尊回應

吳建豪曬自拍照遭小粉紅留言嘲諷：「老10歲」、「瞬間有老人感」，更傳出消風20公斤。（圖／翻攝自小紅書@吳建豪）





面對網友質疑，酷愛健身的吳建豪隨後又在小紅書更新自己的肌肉照，試圖證明自己狀態很不錯。他今（3日）甚至再度上傳一段自拍影片，正面回應自己暴瘦傳聞。畫面可見，鏡頭十分靠近臉蛋，他在鏡頭前不斷擺動、展示自己臉頰的各個角度，無奈寫下「自拍技術很重要，很明顯我不及格」，並反問大家「真的有瘦這麼多嗎」。





吳建豪「演中國劇」才捲統戰爭議！傳暴瘦20公斤「小粉紅開酸」本尊回應

吳建豪曬片回應暴瘦傳聞。（圖／翻攝自微博@吳建豪）





原文出處：吳建豪「演中國劇」才捲統戰爭議！傳暴瘦20公斤「小粉紅開酸」本尊回應

