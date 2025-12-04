中國小紅書涉詐風險高 警政署發布「網路停止解析」處置

中國影音應用程式「小紅書」在台用戶激增，但由於該平台充斥詐騙、色情訊息，且母公司不願改善或回應，因此內政部警政署今天(4日)正式依《詐欺犯罪危害防制條例》對小紅書進行「網路停止解析及限制接取」處置，並呼籲國人不要再使用小紅書。

為確保國人網路使用安全、杜絕詐騙事件持續擴散，警政署刑事警察局4日召開記者會，宣布即日起對中國網路影音平台「小紅書」進行網路停止解析及限制接取處置，為期暫定1年。

刑事局詐欺防治中心表示，小紅書在台灣的使用戶已突破百萬，統計2025年1月至11月，該應用程式已涉及756件詐騙案，財損金額達新台幣1.14億，海基會發函該公司要求提出具體改善作為，卻無任何回應。由於對境外公司無法管轄，被害人恐求償無門，因此依《詐防條例》42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對小紅書發布「網際網路停止解析及限制接取之命令」，限制用戶存取應用程式內容。

內政部次長馬士元強調，所有在中華民國境內使用的數位平台或應用程式都必須符合中華民國的法律規範，這是最基本的要求。他指出，在小紅書平台上有非常多詐騙、甚至是色情、兒少不當的訊息，但因為是境外公司，母公司上海行吟信息科技又不願改善或回應，顯現該公司有明確逃避我國管理的事實。馬士元說：『(原音)這不是一個只有台灣的問題，它在全世界各地、甚至在中國的境內，它都有多次的違規記錄。那這些記錄表示這個平台本身在它的設計、在它的原始意圖上面可能不是我們所想像的。對我們來說，它就是一個惡意的平台、它就是一個不受法律控制，而且有不明目的的一個平台。』

刑事局也指出，本次停止解析、限制接取並非首例，今年各部會依詐防條例通報處置的網站已超過4.5萬組。另外如Mata、Google、LINE、TikTok等國際平台也均依我國法令設定法律代表人，並配合政府打擊詐欺。

由於小紅書已遭國安局示警具有資安疑慮，恐將個人使用資料及記錄進行不當使用，刑事局也呼籲國人切勿下載該應用程式；若已下載，也應立即停止使用並卸載。(編輯：宋皖媛)

