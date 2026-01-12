中國少年猝死「胸口有洞」校方急轉移引質疑

▲中國河南13日歲少年在宿舍死亡，遺體出現嘴角流血、胸口有洞，校方未等家屬到場就想轉移遺體，引發網友質疑。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 真想活摘器官？中國河南「今是清華園高級中學」8日有一名13歲少年在宿舍死亡，但校方卻不等父母到場就想私自轉運遺體，有親屬趕到現場，竟遺體出現嘴角流血、胸口有洞，引發中網熱議。

綜合中媒報導及微博消息，河南省新蔡縣「今是清華園高級中學」8日有一名13歲朱姓少年在校內宿舍死亡，但校方並未等父母到場後，就叫來救護車要將遺體運走，傳是死者姑丈的親屬開廂型車到場阻攔，要求等少年父母到場在進行後續處理。

廣告 廣告

離奇的是，過程中親屬發現少年遺體左側胸口出現釘子大小的血洞、嘴角流血，懷疑死因不單純。

相關消息在中國網路上引發熱議，新蔡縣政府見網路輿論延燒，成立聯合調查組，11日公布朱姓少年死因是心因性猝死，左胸針孔是法醫抽血檢驗時形成，嘴角紅色液體則是法醫翻動死者時流出體液。

但縣府說法仍引發網友質疑，包括父母都尚未到場，顯然並未同意法醫檢驗，但遺體尚未離校就已經被法醫擅自採檢，種種不合理狀況讓家屬、網友都無法接受，呼籲當局不要再掩蓋事實，好好給家屬和社會大眾一個交代。

另據X帳號「李老師不是你老師」發文，8日少年身亡後，也有其他學生家長駕駛貨車堵在現場，要求等家屬到場，當晚家屬在校門口討說法還被特警及保安阻攔；10日在清華園中學外，也有大量家屬聚集。

Threads上也有網友稱，11日在學校外面停滿汽車，現場被中共特警圍的水洩不通。還有人稱，死者胸口的洞口是確診心源性猝死且符合器捐條件後，醫護人員會經心尖穿刺或打孔，將器官保存液注入體內，降低器官溫度、維持生理活性，為器官移植爭取時間。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

習近平睡不著？胡振東《東南亞夯什麼》：美軍斬首能力震懾北京

親自上陣！小泉進次郎11公尺高塔一躍而下 體驗傘兵訓練

胡振東接受《東南亞夯什麼》獨家專訪示警：美軍關注中共南海動向