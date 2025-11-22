中國就高市早苗「台灣有事說」 致函聯合國闡明立場
（中央社台北22日電）日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢引發中國強烈反彈。中國常駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特瑞斯闡明中國政府的立場，並指中方會堅決行使「聯合國憲章」和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。
據中國中央電視台（CCTV）國際時訊，傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），就日本首相高市早苗「涉華錯誤言行」闡明中國政府立場。該函將作為聯合國大會正式文件，向全體會員國發放。
信中表示，高市早苗在國會答詢時公然發表「涉台露骨挑釁言論」，這是1945年日本戰敗以來日方領導人首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」並與行使集體自衛權相關聯，首次對中國發出武力威脅，公然挑戰中方核心利益。
信中表示，在中方多次嚴正交涉和強烈抗議後，日方仍不撤回錯誤言論。中方對此強烈不滿、堅決反對。
信中又指，高市早苗有關言論嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序。如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使「聯合國憲章」和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。
信中重申，日方必須立即停止挑釁越線，收回錯誤言論。
中國近日針對高市早苗「台灣有事」說的反撃擴至聯合國。中國駐日本大使館21日發文引用聯合國憲章條文，暗示日本若實施侵略，中國有權直接對日實施軍事行動，無須安理會授權。不過發文後隨即遭網友洗版，指相關條文早已過時，當初簽署聯合國憲章的創始國是中華民國。
對於中國近日連番抗議，高市早苗昨天表示，「上月底我與習主席（中國國家主席習近平）確認要推動戰略互惠關係，以及構築建設性、穩定的雙邊關係，這個大方向沒有改變」，政府對於「存亡危機事態」的立場也沒有改變。至於是否要撤回答詢，高市則沒有回應。（編輯：陳鎧妤）1141122
