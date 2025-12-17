中國屁孩手賤亂摸展品，黃金鳳冠被摔壞！網驚「父母要賠死了」。圖／翻自《每日郵報》

中國一名女網紅張凱毅近日分享一段影片，她表示最近她辦一個藝術展覽，裡面展出丈夫在結婚時、為她親手打造的黃金鳳冠，結果一組屁孩手賤，對展品亂摸亂戳，結果整個黃金鳳冠被摔在地上破損，讓張凱毅感到震驚、不知所措。

監視器畫面可見，一對姊弟到展場參觀，但其中的弟弟比較調皮，一直抱住黃金鳳冠的展示櫃，更對保護展品的強化塑膠罩亂摸亂戳。結果一不小心，整個保護罩與黃金鳳冠就全被摔在地上，據張凱毅說法，黃金鳳冠有所破損。

張凱毅稱，這場展覽是自己與丈夫辦的免費展覽，收集很多藝術家的作品，沒有收任何門票，也沒有牟利。張凱毅直呼：「這個黃金鳳冠對我們的意義太重要了，這種情況下被人破壞了，真的很難過。這個東西是丈夫親手設計打造的，不是市場上能買到、能定價的東西。」張凱毅說，對於這樣的狀況，她實在不知如何是好，她也呼籲大家，看展時不要用手觸碰。

網友就直呼：「完了！這家長大概賠死了吧！」、「家長就在附近，沒有起到教育制止的作用！就是失職！」、「為些孩子就是說不聽，真的惹禍以後才知道害怕，就『交學費』吧！」不過也有網友認為，這個展品的保護做得不夠徹底，「感覺弟弟只輕輕碰一下，就整個被推倒」。還有網友說：「看了好幾遍，小孩確實不是故意的也沒用力碰。」、「感覺布置展場的廠商偷工減料，隨便蓋個塑膠罩而已。」



