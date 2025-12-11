中國山寨北海道變首爾！景點換佈置網全笑翻

▲由於中日關係高度緊張，中國浙江一處露營景區的「山寨北海道」也緊急更換成「山寨首爾」。（圖／翻攝自微博、小紅書）

[NOWnews今日新聞] 中日關係近期高度緊張，中國政府兩度發公告呼籲公民避免赴日旅遊，中國浙江一處「山寨北海道」景點，也緊急改成「山寨首爾」，周邊的日本、日文裝飾也全都變韓文。

據《聯合早報》、《星島頭條》等外媒報導，隨中日關係持續緊張，浙江省寧波市的「森嶼湖伴露營基地」原本模仿日本北海道環境，原本佈置有日文招牌、日本郵筒、車站標示等北海道景觀，但近期景點已經改造成「山寨首爾」，把日本元素都改成韓國元素，日文也全都變成韓文、北海道也變成「首爾」。

該景點的入場費為人民幣79元（約新台幣350元），進場會附贈一杯咖啡，不過景點從北海道改成首爾，仍吸引不少遊客前來打卡、拍照。

據中國社群平台小紅書的貼文，在11月19日左右，森嶼湖伴露營景區仍是日本北海道的布景，但有網友在11月24日留言更新，「政治原因，北海道變成首爾了」，引發許多人爆笑：「我不行了」、「太搞笑了」、「緊跟時事」、「連夜切換」。

