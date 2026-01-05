中國山東上海「霾害」明隨強烈大陸冷氣團襲台！全台空氣品質亮橘燈

環境部今（1/5）指出，中國山東至上海一帶近日出現「霾害」，研判明日將隨同冷氣團移入，影響全台空氣品質達「橘色提醒」等級。天氣配圖。李政龍攝



強烈大陸冷氣團明天來襲，環境部今（5日）表示，據最新觀測資料，中國山東至上海一帶近日出現「霾害」，研判明日將隨同冷氣團移入，全台空氣品質達「橘色提醒」等級，影響恐將持續3天，8日起境外影響趨緩，中部以北地區空品逐漸改善至普通等級，惟南部地區位於下風處，須留意污染物累積。

環境部今指出，根據最新觀測資料、中央氣象署氣象預報及空氣品質模式模擬資料，中國山東至上海一帶3日至5日出現霾害現象，研判明日白天起強烈大陸冷氣團將伴隨境外污染物移入影響台灣空氣品質，全台空氣品質多為橘色提醒等級，預估8日起中部以北地區空氣品質可望改善，南部地區位於下風處仍需留意污染物累積，呼籲民眾留意空氣品質變化。

環境部表示，昨天（4日）中國上海至山東一帶PM2.5小時濃度約65~160微克/立方公尺，污染物持續累積，6日至7日強烈大陸冷氣團南下影響，預估明天（6日）凌晨起境外污染物將伴隨強烈大陸冷氣團移入影響我國空氣品質，北部地區PM2.5小時濃度可能達40~60微克/立方公尺，境外污染物隨東北風持續往南移動，全台空氣品質多為橘色提醒等級。

環境部指出，境外空氣污染影響預計8日起趨緩，中部以北地區空氣品質逐漸改善至普通等級，南部地區位於下風處，仍須留意污染物累積，空氣品質為橘色提醒等級。

環境部提醒，空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊，在空氣品質不佳的時期，建議做好個人防護，並適時注意環境部發布空氣品質預警資訊（網址：https://airtw.moenv.gov.tw/）查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護。

