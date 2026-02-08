中國山西生技公司爆炸8死 居民：以為地震

▲中國山西省一間生物科技公司7日凌晨發生爆炸，已造成8人遇難。（圖／翻攝自央視）

[NOWnews今日新聞] 中國山西省一間生物科技公司7日凌晨發生爆炸，已造成8人遇難。目前涉事企業法人代表已被控制，朔州市已經成立事故調查組。

根據中國央視、新華社等媒體報導，發生爆炸的是山陰縣佳鵬生物科技有限公司，事發地點位於距離山陰縣城40余公里的一處山窪中。

報導指出，事發地點散出暗黃色煙霧，現場正在進行處理作業。

附近有多名居民向新京報表示，在爆炸當下感覺晃了一下，玻璃也跟著震動，聽見外面「轟」地一聲，以為是地震了，出去才發現，遠處火光沖天，冒著白煙。他沿著小路往起火處去，沒一會兒就看到消防車趕往事發地點滅火。

朔州市應急管理局及山陰縣應急管理局表示，爆炸原因仍在調查，目前已經在山陰縣成立現場指揮部，政府相關部門領導已前往現場。

目前涉事企業法人代表已被控制，朔州市也成立事故調查組。

天眼查顯示，事發公司於2025年6月成立，是距今不到8個月的新公司，經營範圍包括生物飼料研發、煤炭及製品銷售、建築材料銷售、塗料製造（不含危險化學品）、塗料銷售（不含危險化學品）。

