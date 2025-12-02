中國崩潰原因曝？24次台海兵推僅2情境慘勝

▲美國總統川普訪問日本期間，與日本首相高市早苗一同登上神奈川縣的橫須賀基地，並在喬治華盛頓號航母上發表演說。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗拋「台灣有事」論，引發中國強烈反彈，日媒指出，箇中原因可能是美國智庫CSIS模擬中國攻台的兵推，結果顯示24次模擬中有22次是美、日、台聯手擊退中共，北京唯二的勝利則是在美日沒有聯手的情況。

日媒President Online引述前海上自衛隊員、YouTuber「大野郎少佐」的著作「前海上自衛隊幹部教你守國地緣政治入門」內容，該書中回顧美國「戰略暨國際研究中心」（CSIS）2023年對中國武力犯台進行的兵推報告。該兵推中，中國的勝利條件是佔領台灣，而美國、日本、台灣的只要阻止這一點就算勝利。

結果顯示，中國在24次模擬中，有22次被美、日、台聯手擊退，或最多只能佔領4分之1的台灣。而落敗原因並非是整體兵力不足，而是跨海侵台時登陸兵力受補給線與投射距離限制，不足以佔領台灣。

而北京僅拿下的2次勝利，只存在於兩種情境，美國不介入台灣海戰事；以及日本保持中立立場，拒絕讓美軍使用在日基地。

一般而言，要控制一個敵對國家的領土，需要「每50名居民配備1名士兵」的兵力。以台灣2,300萬人口計算，北京若要成功佔領全台，至少需要投入約40萬至50萬名地面部隊。

文章分析，中國與台灣軍力差距懸殊，解放軍有204萬人、台灣僅有17萬人，海、空軍力中國也是大幅領先，北京雖然有足夠兵力，但由於需要橫跨台灣海峽，要攻下台灣就必須有陸軍跨海登陸並維持補給與戰力延續，實際上解放軍能投入台灣戰場的部隊恐怕只有約10萬人。

北京的致命弱點就是補給線的極限，台灣雖然能以較少的兵力防禦北京，但由於雙方的整體戰力差距過於懸殊，只靠台灣單獨作戰勝算極低。

而在另一種情境「日本採取中立立場」，幾乎等同於「美國無法軍事介入台海衝突」，因為海上作戰極度依賴港口基地，補給、彈藥補充以及人員休息等後勤支援，都會限制艦隊在作戰海域停留與行動的時間，尤其在實戰中，彈藥可能在短時間內耗盡，因此艦隊必須頻繁往返港口進行重新裝填，再迅速返回戰區。

美軍若沒有日本的港口、維修能力、彈藥庫與航空基地，雖然仍能從本土及關島馳援台灣，但因距離遙遠，整體作戰節奏將從「天」變成「周」，無法維持足夠頻率的補給、戰力輪替，最終會讓中國海空軍保持優勢，逆轉兵推。

而中國雖然理論上可以中程飛彈攻擊日本基地，但武器成本高昂、數量有限，日本又具有分散部署與快速修復能力，北京要徹底摧毀日本港口、機場等後勤節點的難度極高。且因為不會直接暴露在短程飛彈打擊範圍，這種安全性使日本成為區域內極為罕見、可長期依賴的後勤地點。

文章總結，這不代表日本需要派兵參戰台海戰爭，而是必須提供後勤讓美軍能在台灣周邊行動，在優先保衛日本基地的情況下，也能協助限制中國潛艇行動。

