中國崩潰罵台美關稅！梁文傑反嗆：有錢援助外國卻不改善自己的經濟問題

記者楊士誼／台北報導

台美關稅落在15％，國台辦發言人彭慶恩稱，這充分證明「台獨」是絕路，「如果沒有強大祖國作為後盾，台灣只能淪為外在勢力眼中的肥肉」，更稱半導體轉移到美國，「科技島」將淪為「空心島」。陸委會副主委梁文傑今（22）日表示，中國不如好好處理他們自己的經濟問題，中國六億人年收僅一千三百元人民幣，中共卻把錢往外援助，為何不用這些錢改善經濟？

梁文傑表示，中國對於台美協議都用不斷掏空台灣、產業空洞化對台灣未來經濟發展怎樣不好形容，但我其實兩邊各自經濟發展，各自顧自己的事情比較重要。他指出，中國這麼費心考慮台灣產業跟經濟，不如好好處理一下他們自己的經濟問題，前中國國務院總理李克強在2020年說，中國有六億人月收入不到一千元人民幣，2024年中國國家統計局將這六億人收入增加到一千三百元人民幣。

廣告 廣告

梁文傑說，於此同時中共卻把把錢往外援助和貸款，數據可見，中國每年用六百億到一千億美元在往外援助，總額可能超過1.5兆美元。他批評，這些錢怎麼不用來好好改善人民的經濟生活？兩岸各自有自己的產業和經濟發展要過，中國不用插手管到台灣的產業和經濟發展，大家都想處理自己的事情才是重點。

更多三立新聞網報導

網傳邱毅被回「慢走不送」！梁文傑駁斥「從未接過求助」：可能是謠言

首位中配李貞秀將當立委！梁文傑曝：未接獲放棄中華人民共和國證明文件

「台灣革命共產黨」成立放話推翻中華民國階級統治 梁文傑1段話神回覆

遭港府通緝後！湯偉雄在台工作室遭潑漆 陸委會怒轟中共：嚴懲協力者

