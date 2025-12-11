「中國崩潰論」被華爾街資本家狠狠打臉？美國資金正透過ETF的隱形通道，瘋狂輸血中國AI產業

當美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）高呼「必須斬斷支撐共產中國侵略行徑的投資」，華爾街的資本卻依舊無視警告，上演一場「資本無祖國」的戲碼。《華爾街日報》指出，美國資金正大舉押注中國的人工智慧（AI）產業，形成了一幅「政客疾呼危險、商人忙著投資」的荒謬平行時空。

《華爾街日報》指出，美國投資者正將大筆資金注入涉足AI領域的中國科技巨頭，無視國會山莊警告的國安風險。原本中美地緣政治削弱了投資者對中國非上市公司的興趣，但在DeepSeek展現出中國本土AI模型的驚人競爭力甚至彎道超車的可能性後，美國投資人正在悄悄推高開發AI模型的中國科技公司的股價，甚至持續對追蹤中國科技板塊的ETF注入資金。

廣告 廣告

日本野村證券（Nomura）中國網路股票研究主管史家龍（Jialong Shi）直言：「中國市場太大了，我們將看到來自美國投資者的資金流入越來越多。」《華爾街日報》則強調，美國投資人購買涉足AI的中國公司上市股票不受任何限制。​

這場資本盛宴的數據確實令人咋舌。在香港與紐約兩地上市的阿里巴巴（Alibaba），今年股價已狂飆超過 80%，創下近四年新高。這家曾在監管風暴中一度沉寂的科技巨頭，如今宣布將在三年內豪擲530億美元建設AI基礎設施、追逐「通用人工智慧」（AGI）的聖杯。同樣的榮景也發生在騰訊與百度身上，這些掌握大語言模型（LLM）核心技術的公司，股價漲幅也都接近 50%。

來自倫敦的投資公司Ruffer，投資組合規模達 250 億美元（約新台幣8,100億元），其中就包含了大量美國投資人的資金。Ruffer的投資專家凱恩斯-史密斯（Gemma Cairns-Smith）指出：「中國是AI賽道裡的關鍵玩家，但其估值與美國同行相比卻有巨大的『折扣』，投資者若忽視這一點，將面臨錯失良機的風險。」

除了眾多散戶對著中國AI發展流口水，大衛·泰珀連億萬富翁、對沖基金大佬大衛·泰珀（David Tepper）也公開做多中國。根據上個月的證券公告，阿里巴巴已成為其公司Appaloosa最大的上市持股對象，佔70億美元公開股票投資組合的16%。這無疑是對「中國崩潰論」最直接的打臉，或者說最誠實的抄底。《華爾街日報》稱，美國在AI領域確實仍佔有優勢，最強大的AI模型仍在美國公司手裡，中國在先進製程晶片方面也無法與之匹敵——但中國公司已經開始廣泛應用AI。​

ETF狂熱：繞過政治雷區的捷徑

有趣的是，為了規避針對「非上市公司」的直接投資禁令，美國資本找到了一條更安全、更隱蔽的通道——ETF（指數股票型基金）。

全球最大的資產管理公司貝萊德（BlackRock）指出，今年流入追蹤中國科技板塊ETF的資本增速已超越美國本土。今年7月以來，總部位於紐約的KraneShares CSI 中國網路ETF規模暴增14億美元，總規模逼近90億美元；在美國上市的景順（Invesco）中國科技ETF規模也直接翻倍，達到將近30億美元。

矽谷與上海的糾葛：分裂與回流

過去幾年由於嚴苛的疫情封控、科技監管整頓以及房地產泡沫，全球資本曾上演一場「逃離中國」的大戲。紅杉資本（Sequoia Capital）被迫分拆其中國業務並更名，成為美中科技脫鉤的歷史註腳。然而摩根士丹利（Morgan Stanley）駐香港策略師王瀅指出，美國投資人對中國的興趣已回升至四年來的最高點，高達90%的受訪投資者表示，希望增加對中國AI機器人與生技領域的曝險。

儘管直接投資中國新創公司的風險投資（VC）融資額仍處於低谷——根據PitchBook數據，僅有8.3億美元，遠低於2022年的 160 億美元——但一些美元基金已開始試水溫。由前紅杉中國投資人創立的礪思資本（Monolith Management）近期籌集了3億美元左右；老牌的啟明創投（Qiming Venture Partners）也正在募集新的美元基金。

春華資本（Primavera Capital）執行長胡祖六（Fred Hu）感嘆：「現在有一種巨大的興趣和求知欲，這在一年前甚至是不可想像的。」

資本狂歡頭頂的達摩克利斯之劍

美國眾議院上週才剛剛通過年度《國防授權法案》（NDAA），預計將在聖誕節前正式生效。該法案賦予未來的川普政府更大的權力，能夠將高超音速武器等技術列入禁投清單，並要求投資者披露更多關於「如何協助中國AI發展」的細節。這意味著拜登時代開啟的科技圍堵，在川普 2.0 時代不僅不會鬆綁，反而可能進一步加碼。

雖然川普與習近平10月份才達成貿易休戰的共識，明年兩人還有盛大的互訪行程，但將「經濟安全」視為「國家安全」的美國鷹派，絕不會輕易放過任何流向競爭對手的美元。上海風投公司 Creekstone Ventures 的創始合夥人李一豪無奈表示：「在AI領域除了中美兩國，投資者顯然無處可去。但對於非上市投資來說，地緣政治仍是那頭房間裡的大象。」

更多風傳媒報導

