「中國川普」爆紅圈粉百萬！連美國網紅也驚呆 最想跟本尊說這句

大陸中心／程正邦報導

重慶瑞哥沒出過國，卻靠「模仿川普」爆紅，連老外都被他圈粉。（圖／翻攝BBC news中文YT）

你能想像一位從未踏上過美國領土、甚至沒留過學的中國重慶男子，竟能將美國總統川普（Donald Trump）的神韻模仿得維妙維肖嗎？近期一位自稱「瑞哥」的重慶網友在社交媒體上徹底爆紅，憑藉著標誌性的金髮造型、浮誇的肢體動作以及那充滿靈魂的「川式英語」，吸引了全球超過百萬粉絲追蹤。他不僅讓外國網友驚嘆，更意外成為推廣重慶與中國文化的非官方大使。瑞哥說如果遇到川普，最想跟他說「歡迎來到中國」，然後學他握手時用力往後抽一下。

美國網紅「甲亢哥」到重慶旅遊，請瑞哥當導遊，吸引民眾圍觀搶拍。（圖／翻攝YT@IShowSpeed）

建築經理的副業：神級模仿全憑天賦

現年 42 歲的瑞哥，主業其實是重慶一家民營設計院的市場商務經理。這位體重破百、自嘲有點表演天賦的建築界專業人士，自 2024 年夏天開始經營自媒體。在影片中，他身穿西裝、繫著紅領帶，配上經典的「川普式」手勢，無論是評論青島海鮮還是重慶剪髮體驗，語氣與神態都像極了本尊。他自豪地表示，這份「神還原」的能力完全是學生的天賦展現，過去他就愛模仿老師，如今則將這份才華用在跨文化傳播上。

瑞哥模仿川普太像了，甲亢哥驚到飆髒話。（圖／翻攝YT@IShowSpeed）

驚呆美國頂級 YouTuber：甲亢哥也飆髒話

瑞哥的國際影響力在近期達到顛峰。擁有 3800 萬粉絲的美國頂級 YouTuber 「甲亢哥」（IShowSpeed）在重慶旅遊直播時，意外邀請瑞哥上車同行。瑞哥當場以川普語氣大談「Make America Great Again」及重慶美食，維妙維肖的表現讓甲亢哥驚到在直播中頻飆髒話，直呼這簡直是「中國版川普」。這段 20 分鐘的直播吸引了數十萬人同時在線觀看，更有網友提議瑞哥乾脆擔任甲亢哥的隨行翻譯，兩人火花十足。

瑞哥遇到粉絲攀談，他會立刻川普上身逗得大夥笑開懷。（圖／翻攝BBC news中文YT）

傳遞快樂：成為彌合文化的橋樑

儘管模仿的是充滿爭議的政治人物，瑞哥的初衷卻很單純。他希望透過幽默的方式散播歡樂，並讓外國人看見「真正的中國」。他在社群平台上發文感嘆，雖然跟著網紅跑了一整天很累，但能從另一個視角感受重慶的美，並發揮所學將翻譯工作做好，感到非常滿足。瑞哥強調，他希望透過這種形式彌合中美兩國文化之間的差距 ，讓嚴肅的議題轉化為輕鬆的文化對話。

瑞哥直言「我對政治沒興趣」，或許是他能在中國模仿川普走紅的原因。（圖／翻攝BBC news中文YT）

網路奇觀：MEGA 戰歌與重慶火鍋

瑞哥的影片經常搭配經典的 MEGA 戰歌《YMCA》，他在重慶的大街小巷介紹火鍋、美髮與在地生活，這種「西方皮、東方骨」的衝突感正是他圈粉無數的關鍵。目前，瑞哥正計劃開展英語培訓事業，將他的「川式表演法」轉化為實質的教學資源。這場由重慶發起的「山寨川普」旋風，雖著川普重返白宮大展身手，正持續在全球社群媒體上奔騰。

瑞哥說如果遇到川普，最想跟他說的話是「歡迎來到中國」，然後學他握手時用力往後抽一下。（圖／翻攝BBC news中文YT）

日前BBC news中文播出瑞哥的訪問，不少網友第一次聽到他說中文，紛紛留言：「都差點忘了他是說中文的」、「唯一一個在川普身上賺錢的男人」，還有網友搞笑表示：「川普因為模仿他，而當上了美國總統」、「川普前兩天說馬杜羅模仿他的舞步，然後就把馬杜羅逮捕了，瑞哥要注意」、「對，你搶了他的風頭」。

