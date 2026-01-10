中國工作6年無音訊 女兒滑FB驚見爸爸「新全家福照」媽媽崩潰了

人妻驚覺丈夫在中國包二奶另組家庭，長達6年與妻女斷聯，決定訴請離婚。（示意圖，photoAC）

人妻小麗（皆化名）抱怨丈夫阿慶去中國打拼後直接失蹤6年，直到女兒滑臉書看到爸爸與新歡及小孩的合照，才揭穿阿慶在對岸另組家庭的真相，小麗忍無可忍，決定訴請離婚。

判決揭露，阿慶自從2019年遠赴中國創業後，就拋家棄子毫無音訊長達6年，小麗眼看丈夫在對岸早就有新老婆跟小孩，這段維持28年的婚姻被丈夫無情拋棄，驚覺自己苦等一場空，最終決定向法院訴請離婚。

對於妻子的指控，阿慶在法院通知後始終沒現身，也沒提出任何辯解，小麗女兒也出庭作證感嘆，爸爸自從2019年後就沒給過一分錢家用，每年春節都推託公事繁忙不回台灣，結果背地裡卻在臉書上大方曬出與對岸新家庭的和樂生活。

士林地院判決指出，兩人斷絕聯絡6年，婚姻關係早就名存實亡，雙方長期缺乏溝通與情感交流，分居兩地並無共同生活，也看不出有修復感情的可能，且主要責任都在男方身上，因此判准離婚，全案仍可上訴。

