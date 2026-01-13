中國工信部召集製造業座談 要求企業自律抵制內捲

（中央社台北13日電）中國工信部長李樂成今天在北京主持製造業企業座談會。根據報導，會議要求中國廣大企業家要堅守主業，加強自律，打造良性生態，且自覺抵制內捲（過度且無效益競爭），呵護行業發展環境，為加速建設「製造強國」作出更大貢獻。

新華社報導，李樂成今天主持召開第18次製造業企業座談會，除深入學習貫徹中共官方相關文件外，並聽取重點行業業者的情況介紹和意見建議。

報導提到，出席者中，有鋼鐵、有色金屬、新材料、汽車、機械、船舶、輕工業、醫藥、電子等行業的12家企業負責人，以及中國機械工業聯合會、中國石油和化學工業聯合會負責人發言，針對穩定經濟運行、激發市場潛力、推進技術攻關、優化發展環境、加強助企幫扶等方面「建言獻策」。

根據報導，會議指出，當前中國工業正處於「由大變強、爬坡過坎」的關鍵階段，在外部環境變化影響加深、內部風險挑戰增多的形勢下，工業經濟平穩運行壓力增大。

會議提到，要「堅定信心、直面問題」，確實把思想和行動統一到「黨中央對形勢的科學判斷上」來，牢牢錨定推動「高質量發展」這個首要任務和推進新型工業化這個關鍵任務，推動工業經濟發揮好「穩定宏觀經濟大盤的壓艙石」作用。

這項會議強調，中國廣大企業家要堅守主業，加快「高質量發展」。在加快自身發展的同時，要引領行業「提質增效」，以優質產品和服務在國內外市場贏得競爭優勢。而且要深耕創新，提升核心競爭力，在提升基礎研究和原始創新能力方面下苦功夫，把創新根基和底座築牢築實。

會議要求，廣大企業家要加強自律，打造良性生態。積極參與行業規則制定和自律機制建設，自覺抵制「內捲」，促進共贏，呵護行業發展環境，為加速推進「新型工業化」、建設「製造強國」作出更大貢獻。（編輯：邱國強/唐聲揚）1150113