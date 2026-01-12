中國工信部長：未來5年聚焦人形機器人及量子科技

（中央社台北12日電）新華社今天報導，中國工信部長李樂成受訪時說，「十五五」時期（2026至2030年）中國將錨定實現「新型工業化」這一關鍵任務，縱深推進製造業智慧化、綠色化、融合化發展，並聚焦量子科技、人形機器人、腦機接口（腦機介面）、深海極地、6G等領域。

李樂成在新華社今天發布的專訪中還提到，今年中國工業經濟「發展韌性強、潛力大、活力足」的優勢條件沒有改變，當然也面臨一些風險挑戰。但他沒有提到風險挑戰的具體內容。

廣告 廣告

他說，中國今年對工業經濟將著重抓好「穩、擴、創、增」4方面工作，也就是穩定重點行業和重點地區增長、挖潛（挖掘潛力）擴大有效需求、促進價值創造以質取勝、進一步增強經營主體動力活力。

李樂成提到，「十五五」時期（第15個五年規劃，2026至2030年），中國將錨定實現「新型工業化」這一關鍵任務，以推動「高質量（品質）發展」為主題，縱深推進製造業智慧化、綠色化、融合化發展，保持製造業合理比重，讓中國實體經濟「根基更穩、韌性更強、質效更優」。

他表示，「十五五」時期中國將進一步加強前瞻布局和統籌謀劃，加快建立未來產業投入增長和風險分擔機制，推動未來製造、未來資訊、未來材料等取得新突破。並聚焦量子科技、人形機器人、腦機接口、深海極地、6G（第6代行動通訊）等領域，並加強技術攻關、產品開發、企業培育及生態建設。

李樂成說，「十五五」時期中國將深入實施「AI+製造」專案行動，統籌布局通用大模型和行業大模型，培育一批重點行業智慧型企業；加快製造業的智慧化升級，廣泛挖掘AI應用場景，以「萬千小場景」匯聚形成「融合大場面」，為推動製造業高質量發展注入強大動力。（編輯：邱國強/唐佩君）1150112