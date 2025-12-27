中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠堅尼路(Canal St.)的中國工商銀行(ICBC)在聖誕節前夕，接連有客戶發現其租用保險箱內的財物丟失，導致至少三名華裔女性合計損失近80萬元的現金和珠寶；銀行方則表示未發現任何異常情況，但自失竊消息傳出後，26日大批銀行用戶到場排隊，查驗自身保險箱內的財物是否完好。

工商銀行26日對本報表示，「我們已注意到，某一分行有少數客戶反映其保險箱內物品遺失。我們充分理解此類通報的嚴重性，並對此高度重視。」

根據市警(NYPD)消息，華埠五分局先在23日接報，一名62歲女性的價值20萬元現金、10萬元的手錶，以及8萬元的珠寶被不明人士從保險箱中取走。後在24日，另有兩名71歲和69歲的女性受害者，分別報稱12萬元現金及價值8萬元的珠寶，和價值4萬8000元的金幣及價值15萬元的珠寶被取走。

62歲的受害者黃女士表示，她自工商銀行所在位置的前身「東亞銀行」時期便開設帳戶，至今已超過20年，並將45年移民生涯所積累的財物存放於被普遍認為最安全的銀行保險箱內。她說，今年7月後便未再查看保險箱，但因臨近年末節慶，需向親戚朋友準備禮品，便前往提取。

她回憶道，當日拿到保險箱時馬上便察覺箱體重量偏輕，隨即打開檢視後發現原本存放其中的現金及多件附有認證的珠寶已不見，僅剩部分文件資料。黃女士說，雖然銀行當即以「不可能發生」為由否認失竊，但她仍決定報警並通知同在該行租用保險箱的友人。

黃女士的兩位友人於24日前往銀行查驗後，均發現保險箱的財物同樣丟失，亦立即報警處理。知情人表示，另外兩名受害者均為林姓女士。

因保險箱沒有撬鎖或破壞痕跡，黃女士懷疑銀行裡面有「內鬼」。她希望銀行主動回應此事，協助其追回損失和如數賠償。「我們這代人很辛苦，都是一分一毫打拼過來的」，她說。

稍早銀行聲明還指，保險箱需同時使用客戶鑰匙及銀行鑰匙的情況下才能開啟，且執行多項安全程序，如客戶身分核實與進出登記，以及全天候監控系統。銀行表示，目前的內部審查顯示，堅尼路分行的登記與進出紀錄中未發現任何異常情況，例行的安全稽核與檢查亦未發現問題。

聲明也指出，「工銀(美國)正與執法部門密切合作，配合相關調查，並同步展開全面的內部審查。警方對相關審查資料享有完整查閱權限。」

盡管如此，黃女士仍對銀行的「管理不專業」感到不滿，並對銀行方面告知監控片段僅保存90天表示難以接受。她還說，由於案發於聖誕節，令自己心情大受影響，原本安排的聚會因此全部取消。

失竊一事在社區流傳後，有大量民眾在26日前往工商銀行查驗自己所租用的保險箱，隊伍一度繞過街角延伸至茂比利街(Mulberry St.)。銀行方指，「當日前往分行檢視保險箱內容的客戶，亦未發現任何異常。」

一位在堅尼路營商但不願具名的男子表示，自己一年多前曾發現存放於工商銀行保險箱內的現金及首飾不見，隨即報警處理，警方與銀行當時均稱展開調查，但至今仍未有任何後續交代。市警則表示，「回溯至2020年止，紀錄中並無其他關於保險箱內財物遭取走的相關報案紀錄。」

