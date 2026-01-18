中央社

中國巨型使館建案吸引千人抗議 批判中英政府 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

中國在倫敦的巨型新使館預定地17日聚集約千人抗議，現場標語批判中英政府，並示警中共構成的安全威脅。

中央社記者陳韻聿倫敦攝 115年1月18日

