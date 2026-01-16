中國巨型使館建案惹議 維權組織號召17日集結示威

（中央社記者陳韻聿倫敦15日專電）英國政府預計下週宣布是否核准中國駐英巨型新使館建案，維權組織號召各界17日於使館預定地集結示威，以表達對建案所導致安全風險的不滿，並聲援權益受損的周邊居民。

以對北京立場強硬著稱、串聯逾40國300多位議員的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）倫敦時間17日下午將偕同超過20個旅英反北京社群及在地居民組織，在英國政府預定最遲20日宣布中國駐英新使館建案審議結果以前，在使館預定地、位於古蹟倫敦塔（Tower of London）和倫敦金融城一帶的皇家鑄幣廠舊址（Royal Mint Court），舉行抗議集會。

IPAC預告，幾位英國跨黨派政要將現身反對建案，但基於人身安全考量，無法事先公布名單。

據了解，屆時將有數名現任國會議員在集會發言。執政黨工黨籍議員的參與情況特別值得關注。

IPAC統計，自2023年以來，已發生49場針對中國巨型使館建案的抗議活動，即將於17日登場的示威集會則是近一年來，第3場在使館預定地舉行的大型抗議活動。之前在使館預定地舉行的大型示威抗議曾吸引數千民眾參與。

在17日的集會上，主辦方另將號召各界支持在地居民組織發起的群眾募資活動，為使館預定地周邊居民醞釀發動的「司法審查」提供資金。群募目標額為14萬5000英鎊（近新台幣613萬元），目前達標約25%。

按規劃，司法審查將在英國政府確定批准使館建案後發動。法院將審查行政機關在行使公權力過程中，有無違法、程序不公等情事。

一旦進入司法審查程序，使館建案可能得再延宕數年，甚至延宕至英國下一次國會大選（最遲不得晚於2029年8月中舉行）。在野的保守黨、自由民主黨和英國改革黨等幾個主要政黨近日已陸續對媒體表態，一旦贏得下一次大選，它們不會支持現有的中國巨型使館建案。

中國新使館預定地遭披露緊鄰連通倫敦金融城和超過10個資料運算中心、足以影響數百萬用戶的地下電纜和電信設施。

此外，新使館地面下規劃興建超過200個用途不明的房間，其中一間密室的牆面距離倫敦關鍵地下電纜僅約1公尺，而中方正是選擇將這個牆面打掉重建，更增添新使館作為北京間諜活動和跨境鎮壓巨型基地的疑慮。

中國近年已數次因為涉入網路攻擊、政治干預及間諜等活動，遭英國情報安全機關點名示警或遭英國政府制裁。

不過，2024年7月上台的工黨政府迄今未將中國納入外國影響力登記計畫（FIRS）的「加強管控」級別，且原本曾就中國使館建案提出安全疑慮的英國情報和執法機關自2024年秋季、政府將建案由地方收回中央層級審議以來，陸續改口表示安全風險「可控」、「有解套」。這更讓外界質疑建案早已「內定」要過關。

在13日由保守黨籍國會議員、主責安全事務的影子內政副大臣克恩斯（Alicia Kearns）針對使館建案發起的緊急質詢期間，多位工黨籍國會議員對建案表示疑慮。

其中，工黨籍下議院國際發展事務委員會主席柴萍恩（Sarah Champion）發言提到，不只有一個國際夥伴（包含美國）就建案對英方表示關切；她歷來出席的每一場安全事務簡報也將中國定義為對英國懷有敵意的國家，她毫不懷疑政府不該為中國巨型使館開綠燈。

柴萍恩進一步表示，中國恐嚇香港、台灣，甚至英國境內民眾，對英國國會議員也採取一定行動。她希望政府能「挺身對抗惡霸」，規範、約束中國的行為，而不是輕易讓惡霸如願以償。

克恩斯在質詢重申，若政府決定放行中國使館建案，則周邊地下電纜應重新規劃路徑，而費用必須由中方支付。

出席答詢的官員未正面回應克恩斯，負責建案審查的政府部會是否在媒體披露後，才首次看見未經中方塗灰遮蔽的使館設計圖。

根據建案相關文件等公開資料，中國在2018年英國保守黨執政期間購入逾2萬平方公尺土地，當時即表明使館預定地用途。一旦建成，這將是中國在歐洲境內最大使館。

中國買下皇家鑄幣廠舊址一帶土地，連帶成為周邊約100戶英國居民的地主。根據居民協會歷年發布的聲明，不僅中國大使館對協會特別以英、中文並陳的請求一概冷回應，包括籲請中方確保居民的居住權，英國歷屆政府也未積極出面協助居民與中方斡旋。此外，過去幾個月官員就建案對中方提出的疑慮也輕忽居民權益。

公開資料顯示，中國當年是在後來成為首相的時任英國外交大臣強生（Boris Johnson）協調下，購入新使館預定地。強生的多年友人李斯特（Edward Lister）男爵則以顧問等身分，在建案相關不動產交易中，同時代表英國方面的不動產和物業管理業者、顧問公司及外交部利益，同時為英、中官方及業者利益奔走。

另一方面，曾任英國反恐警務項目召集人、以刑事偵查總警司位階退休的奧德華斯（Nicholas Aldworth）則在使館建案中，為中國大使館提供安全事務建議和證詞。（編輯：陳慧萍）1150116