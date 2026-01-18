中國巨型使館建案抗議集會 英保守黨黨魁籲力抗北京
（中央社記者陳韻聿倫敦17日專電）中國在倫敦的巨型新使館預定地今天聚集約千人抗議，英國保守黨黨魁巴登諾克現身表達支持，並對首相施凱爾隔空喊話，呼籲他展現骨氣、力抗北京施壓、捍衛國家安全和利益，勇敢否決中國使館建案。
中國新使館預定地為英國皇家鑄幣廠舊址（Royal Mint Court），鄰近倫敦金融城並緊鄰大倫敦地區關鍵地下電纜和電信設施，近日遭披露擬在地面下興建逾200個用途不明的房間，讓外界更加質疑新使館恐成為北京間諜活動和跨境鎮壓巨型基地。
英國政府預計20日宣布是否核准中國使館建案。一旦落成，這將是中國在歐洲境內規模最大的使館。一般認為，英國政府將宣告核准建案，而施凱爾（Keir Starmer）預計本月底訪中。
巴登諾克（Kemi Badenoch）今天「驚喜現身」針對中國使館建案舉行的抗議集會。身為國會最大在野黨的黨魁，巴登諾克是近年為中國巨型使館建案抗議活動「站台」的最高階政治人物，成功吸引媒體關注。
今天在集會現場公開發言的現任國會議員還有前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）、去年9月由保守黨轉投效英國改革黨的克魯格（Danny Kruger），以及自由民主黨的狄恩（Bobby Dean），但未見執政黨工黨籍議員。
巴登諾克批評施凱爾及其領導的政府過於忌憚中國、軟弱「沒有脊椎骨」，經不起中方施壓。無視北京猖獗的間諜活動、跨境鎮壓、祕密警察站、對英國國會議員（包括史密斯）的制裁，以及對俄羅斯的支持，政府竟願意讓中國在如此敏感的地點興建巨型使館。
巴登諾克隨後在媒體堵訪時表示，施凱爾行事應從英國的國家利益出發；考量中國的間諜和干擾破壞活動，放行巨型使館建案簡直「瘋狂」，但施凱爾顯然已「完全失去為國家奮戰的意志」。
狄恩對集會群眾說，使館建案考驗政府是否會因為渴望取得經濟成長，而以國家安全為代價。施凱爾未能說服中方釋放遭政治和司法迫害的英國公民黎智英、未能有效應對北京在英國境內的跨境鎮壓，卻要送給中國這個敵意國家巨型使館外交大禮，甚至2週內就要訪中、試圖達成貿易協議。
然而，狄恩指出，若在北京眼中，英國顯得軟弱，北京自然會企圖利用這一點。
克魯格則提到，中國已是當今最惡劣政權，但巨型使館堡壘結合新科技的力量，將讓中國成為「史上最惡劣」政權，英國政府因此不該被中共收買、繼續對中國的所作所為視而不見。
克魯格稱，一旦執政，英國改革黨（Reform UK）將認定中國是重大敵手，並將英國人民的利益擺第一。
今天的集會由「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）偕同多個旅英反北京社群及在地居民組織舉辦。IPAC以對北京立場強硬著稱，串聯逾40國300多位議員。
皇家鑄幣廠社區居民協會代表奈格特（Mark Nygate）向群眾預告，一旦政府核准中國使館建案，協會將發動「司法審查」程序，提請法院審查行政機關在行使公權力過程中，有無違法、程序不公等情事。奈格特呼籲各界支持居民的群眾募資活動，以支援司法程序相關支出。
中國於2018年購入新使館預定地逾2萬平方公尺土地時，連帶成為周邊約100戶英國居民的新地主，居民的居住權及其他權益面臨風險。
IPAC共同創辦人、執行董事裴倫德（Luke de Pulford）接受中央社採訪表示，參考往例，一旦司法審查程序啟動，使館建案不排除將進一步延宕長達5年，甚至終止。
裴倫德說，英國政府可謂被迫核准建案，原因包括中方軟硬兼施強加壓力，年久失修的英國駐北京使館不時遭遇斷水斷電，改建案卻遲未獲中方准許，以及中方以同意首相訪中確保經貿利益為誘餌，要求英方為中國駐英巨型使館開綠燈。
至於英國情報安全機關為何過去幾個月陸續改口，表示巨型使館的潛在安全風險「可控」、「有解套」，裴倫德向中央社強調，這些機關實際上「不相信風險不存在」，但他們被迫讓步，以利英國在北京盡快有可正常運作的使館。然而，中共將可因此宣稱「獲勝」，相關政治宣傳恐損害英國的國際聲譽。
史密斯則說，英國的情報分享聯盟「五眼聯盟」（Five Eyes）盟友，包括美國、澳洲，以及許多歐洲國家都對中國的巨型使館建案有疑慮。
史密斯告訴中央社，若由英國的情報安全機關自行決定，他們想必不會放行建案，因為了解這樣的建案是徒增英國安全風險。
不過，這些機關終究需按政府要求行事；史密斯認為，較可能的情境是政府詢問這些機關，「你們可以控制風險嗎」，得到的回應是「應該可以」。情報安全機關相當於被要求為政府既定立場背書。
然而，史密斯指出，即便是友好國家，也不適合在如此敏感的地點興建使館。英國犧牲了安全，中國卻不會為英國帶來經濟成長，只會藉機傾銷自己生產過剩、涉及奴役勞動、獲不公平補貼的商品，並把英國當作跳板利用，進軍其他國家。（編輯：張芷瑄）1150118
其他人也在看
台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 89
國民黨不妙了！民進黨「台南隊」已開始整合 陳亭妃最感謝「他」
即時中心／高睿鴻報導民進黨兩位台南立委林俊憲、陳亭妃，近期為爭取年底大選的市長提名，於黨內初選激烈競爭，難免擦出一些火花；最終，民調結果顯示，陳亭妃對決國民黨謝龍介拿下60.9%支持率、贏過林俊憲的58.2%，以小幅差距驚險勝出。此結果也讓部分綠營支持者擔憂，初選前台南大多數市議員、甚至立委及現任市長黃偉哲，都曾表態挺林，如今陳亭妃勝出，能否團結黨內仍是未知數。對此，本人今（16）早受訪時，也正面回應相關疑慮。民視 ・ 1 天前 ・ 202
台美關稅降至15%！中國外交部超氣：「堅決反對」有主權意涵的協定
台美關稅降至15%且不疊加，台灣並爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，台股今（16）日大漲598.12點。但不僅國民黨、民眾黨輪番痛批，中國外交部下午也在記者會中怒嗆，堅決反對建交國與「台灣地區」簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 241
作家揭關鍵：民進黨若派去選台北市長戰蔣萬安是害「她」，也是害賴政府
布局2026縣市長選戰，民進黨在台北市人選仍未浮上檯面引發關注，包括前內政部長林右昌、行政院副院長鄭麗君等，都被外界視為可能人選；作家顏擇雅今（18）天直言，鄭麗君是賴政府相當難得的資產。要她選北市長是害她，也是害賴政府。民進黨派去選北市長人選誰都可以，但絕對不應該派出賴政府的最亮點。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 57
效法川普？中國央視影像曝光 揭共軍演練對台「斬首」
美國總統川普「斬首」委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的軍事行動，果真給了中共對台動武的新啟發？日媒《日經亞洲》17日報導，中國官媒央視旗下軍武頻道，日前所播放的片段，就是解放軍特種部隊疑似演練抓捕台灣領導層。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 169
李四川優勢不保？戴錫欽親口證實：與蘇巧慧差距正在縮小！
國民黨台北市黨部主委戴錫欽16日坦言，雖然台北市副市長李四川先前對上民進黨新北市長參選人蘇巧慧的民調有所領先，但面對蘇巧慧勤走地方、看板林立且活動頻繁，加上行政院前院長蘇貞昌到處拉抬，雙方差距正在縮小。他示警，若藍白整合太晚，恐導致地方樁腳或支持者被綠營「挖牆腳」，錯失勝選機會。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 117
「台灣政府的努力沒白費」他揭關稅談判內幕：華府很多人大吃一驚
歷經9個月談判，台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，終於掀牌！反紫光奇遊團成員許美華也在雙方談判落幕後公開「美方政府朋友」吐露的內幕，指出美方人員認為，台灣的表現真的把全球很多貿易團隊都比下去了，大讚「今次台灣政府的努力沒有白費」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 50
對等關稅15% 企業家：台灣經濟已經等於綁進美國經濟
美國商務部15日宣布，美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，總體不超過15%。台灣的半導體與科技企業將對美進行至少2500億美元的新增直接投資，台灣將提供2500億美元的信用保證。前桃園市議員、集客力數位行銷有限公司董事長王浩宇說，台灣經濟已經等於綁進美國經濟，就算現在還不是美國的領土，但是已經很接近，至少是非常緊密的政治經濟夥伴關係。三立新聞網 setn.com ・ 43 分鐘前 ・ 11
李乾龍曝「血壓高」因台中協調破局？宜蘭「全民調」定生死
民視新聞／林彥君 鍾能銘 台北報導國民黨中央今（16日）天一連協調2026台中、宜蘭人選，相較於台中沒有共識，副主席李乾龍還脫口說了不要問了不然血壓會升高！宜蘭部分，宜蘭議長張勝德和立委吳宗憲，最後達成將採用內參式全民調的共識，並且在2月底前選出人選，下周將進行第三次協調。民視 ・ 1 天前 ・ 11
獨／南台灣強棒出爐！賴清德領軍3選將交棒
[NOWnews今日新聞]民進黨2026年嘉義縣長、台南市長、高雄市長初選民調塵埃落定，黨中央下週三舉行中執會，正式通過提名，據了解，黨主席賴清德將親自領軍召開提名記者會，黨中央也特別規劃嘉義縣長翁章...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 9
誰是共諜協力者？ 卓冠廷點名「這群人」：第一時間喊政治迫害、動機可議
中天新聞主播林宸佑涉嫌違反《國安法》遭收押禁見，引發政壇高度關注。民進黨新北市議員卓冠廷昨（17日）晚在社群平台Threads發文，直指現在是辨認「中共在台協力者」的最佳時機。他批評，當國家面臨實質滲透威脅時，若有人第一時間只會喊「綠色恐怖」，其心態與動機令人質疑。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 17
曾預言柯文哲沒總統命！命理師曝黃國昌「沒將星相」選情不妙
政治中心／綜合報導曾經預言前台北市長柯文哲"沒有總統命"，而引發廣大討論的命理師周映君，最近再點民眾黨主席黃國昌，並從面相角度分析，認為「不具將星相」，恐怕選不上新北市長。巧合的是，黃國昌的研究室，恰巧和三位已通過縣市長初選的民進黨立委都在中興大樓11樓，這裡也被稱為另類的風水寶地。立法院有113名立委，每個人都有專屬研究室，分散在三棟建築，但一直有風水之說。民視記者林彥君：「2026地方選舉，民進黨的人選已經陸續底定了，但是外界也發現，像是陳亭妃賴瑞隆以及王美惠，就在同一層樓的辦公室，也就是立法院中興大樓的11樓，另外像是民眾黨主席黃國昌，他也在同一層辦公室，因此這裡也被外界說，是另類的風水寶地。」可容納84位立法委員的中興大樓，被視為風水寶地。（圖／民視新聞）可容納84位立法委員的中興大樓，被視為風水寶地，可不是風穴來風。因為過去包許淑華、周春米、高虹安、以及蔣萬安，2022年當選後，他們的辦公室成了其他委員眼中的大熱門。台南市長參選人（民）陳亭妃：「真的嗎這麼剛好，也很謝謝，如果這是風水寶地的話，那就很謝謝這個風水寶地了。」2026台南市長選戰，民進黨確定推派陳亭妃，不過辦公室風水再旺，關鍵的恐怕還是在個人條件，因為有命理老師從面相分析，認為同樣坐鎮中興大樓11樓的民眾黨主席黃國昌，想選新北市長選運不樂觀。2026台南市長選戰，民進黨確定推派陳亭妃，辦公室也在風水寶地11樓。（圖／民視新聞）命理老師周映君：「沒辦法真的沒辦法，因為我第一點來看他的相，根本就不像一個掌控者有將星的相，如果在相上面來講，他就是不是好相啦，你不要跟他相處，你跟他相處，不管是當朋友還是仇人，你都是很可怕。」雖然命理老師不假思索的說，無法度，金價無法度！面對2026大選即將到來，各個參選人靠地方經營、靠端政策，風水命相也成討論話題。原文出處：曾預言柯文哲沒總統命！命理師曝黃國昌「沒將星相」選情不妙 更多民視新聞報導台灣模式獲美支持！台美關稅15%不疊加 賴總統曝全程緊盯「都沒睡覺」快闢謠！「台灣需投資美國5000億美元」是錯誤說法 中經院院長澄清了台美關稅拍板！工總肯定談判團隊努力 提「兩擔憂」籲政府留意民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
國民黨2026提名亂成一鍋粥 藍營人士：以為新北台中是囊中物？
2026九合一大選，民進黨提名步調穩健、策略明確，反觀國民黨卻亂成一鍋粥，多處人選未定，讓黨內及基層憂心。有藍營人士認為，至今仍未見黨中央的提名魄力及整合能力，真以為新北、台中都是囊中物？新北、台中若輸掉任何一席，全黨將面臨滅頂之災。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 7
台灣拿下全球首張232關稅優惠門票 韓企焦慮：1%差距就傷數千億
台美關稅談判拍板，在232條款的…民報 ・ 23 小時前 ・ 8
黃國昌挺張啓楷選嘉市長 向王美惠下戰帖
民眾黨嘉義市長參選人立委張啓楷今天舉行「向嘉義郷親報告」造勢活動，民眾黨創黨主席柯文哲、現任黨主席黃國昌帶領多位現任及候任立委到場力挺，柯文哲推薦張啓楷是財經預算專家有內涵，辦市政論辯會，張啓楷一定贏；黃國昌更向民進黨嘉義市長提名人立委王美惠下戰帖，籲王說清楚為何在立院反對幫軍人加薪、退休警消年金案自由時報 ・ 17 小時前 ・ 3
關稅15%不疊加+最惠國待遇 蕭美琴：感謝鄭麗君、楊珍妮爭取最大利益
談判多時的台美對等關稅終於拍板，美國對台對等關稅為15%不疊加，針對232條款半導體及其衍生品關稅，美方也承諾給予最優惠待遇。對此，副總統蕭美琴表示，誠摯感謝行政院鄭麗君副院長的卓越統籌，以及楊珍妮總談判代表所率領的經貿辦團隊。謝謝你們憑藉高度專業與韌性，在複雜的國際局勢中，為台灣爭取最大利益。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 23
川普再出狂言！稱考慮向反對美接管格陵蘭國家加徵關稅
正當美國國會兩黨代表團在丹麥首都哥本哈根努力緩和緊張局勢之際，美國總統川普（Donald Trump）於當地時間17日表示，他可能對不支持美國控制格陵蘭的國家祭出關稅。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
美伊代表聯合國舌戰 伊朗記者唸罹難名單痛哭｜#鏡新聞
伊朗當局血腥鎮壓示威者，造成死傷無數，美東時間15日，一名伊朗記者在聯合國宣讀罹難者名單時，唸到大爆哭。而在聯合國安理會上，美伊更上演唇槍舌戰；伊朗代表指控美國編造謊言，介入干涉，將伊朗推向暴力深淵；美國代表則反嗆，伊朗政權深怕垮台，才會畏懼伊朗人民的示威力量。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台美關稅15%！卓榮泰讚談判團隊「擊出全壘打」 強調「護國神山主峰留台灣」
台美雙方於美東時間15日正式簽署「台美投資備忘錄」（MOU），台灣對等關稅確定調降為15%不疊加的最惠國待遇稅率，並取得半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。而台灣企業將對美投資2,500億...華視 ・ 1 天前 ・ 2
綠南三都初選落幕！陳亭妃、賴瑞隆出線 蘇巧慧談整合：團結打出全壘打
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導民進黨於12日至14日晚間進行南三都初選民調，最終拍板立委賴瑞隆出戰高雄市長、立委蔡易餘角逐嘉義縣長、立委陳亭妃參選台南市長，外界關注綠營選後整合狀況。對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（17）日回應，黨內的傳統一向就是初選激烈，選後團結一致，身為新北隊長的她，會帶領新北隊讓議員能打出全壘打。民視 ・ 21 小時前 ・ 5