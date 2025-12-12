中國巨型無人機航母「九天」首飛！蜂群作戰能力再升級

中國巨型空中無人機航母「九天」。（圖／翻攝自Facebook／一級嘴砲技術士）

中國巨型空中無人機航母「九天」已完成首次飛行，進一步提升了解放軍（PLA）潛在的無人機蜂群作戰能力。《新華社》11日報導指出，這架本身即為大型無人機的「九天」，已在中國西北的陝西省升空，但並未透露確切時間。

據《南華早報》報導，由中國航空工業集團（Aviation Industry Corporation of China，AVIC）旗下第一飛機設計研究院設計的這款無人機載具，透過「自主整合的技術創新」，具備「大載重、高升限、廣速域、短起降、大功率、低成本」等核心優勢。《新華社》指出，這次試飛標誌著「中國大型無人機技術的突破。」

「九天」無人機航母於去年11月的中國珠海航展上首次亮相。據稱，它最多可攜帶100枚滯空彈藥（loitering munition）或小型無人機（包含自殺式無人機），且能從機身2側發射，擴大作戰範圍。這架無人機還能在8個掛點上搭載多種載荷，可執行情報、監視、偵察（ISR）任務，也具備電子戰能力。

中國軍事評論員、前解放軍教官宋忠平表示，這些特性證明這架軍民2用飛行器將成為真正的「無人機載具」，可實施「蜂群打擊」，使對手的防空系統「難以有效防禦。」

他指出，「九天」的「飽和式打擊能力」將成為突破防禦的關鍵，可「以數量優勢反制敵方防空攔截，並實現對特定目標更高密度的穿透。」

宋忠平補充，憑藉最高可達15,000公尺的飛行升限，「九天」能對地面與海上目標展開「由高到低、由快到慢」的攻擊，這種能力「在全球範圍內極為罕見，並具有高度前瞻性。」

《新華社》指出，「九天」全長16.35公尺，翼展25公尺，最大起飛重量16噸，最大載重6,000公斤，可連續飛行12小時，航程達7,000公里。報導稱，這些性能指標「位居同級最佳之列。」

《新華社》也提到，這架無人機可部署於多種「民用領域」，包括向偏遠山區或離島運送重型物資、精準物流，或在緊急救援中快速恢復通信、投放救災設備，也能執行地理測繪、災害評估與礦產勘探。

北京正投入大量資源發展各類無人機，因其被視為現代戰爭與不對稱作戰的核心能力之一，而這項能力已在烏克蘭戰場上獲得證明。無人機作戰也被認為在可能的區域衝突中至關重要，包括台海情勢。

「九天」無人機航母將進一步擴充中國的先進無人機庫存，例如具匿蹤作戰能力的「彩虹-7」（CH-7）與中空反潛無人機「翼龍-10」（Wing Loong-10）。一些分析認為，它可能成為2款美國主力無人機：RQ-4「全球鷹」（Global Hawk）與MQ-9「收割者」（Reaper）的競爭對手。

「全球鷹」能在最高18,000公尺執行高階偵察任務，其最大起飛重量與「九天」相當，但不具備打擊能力。「死神」則是1款中空、多用途無人機，最大起飛重量約5噸，設計用於偵察與精準打擊等多種任務。

