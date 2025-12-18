Yahoo Tech

中國已成功做出 EUV 光刻機原型機？前 ASML 工程師打造，最快 2028 年量產晶片

比外界過去的猜測要快很多。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
中國已成功做出 EUV 光刻機原型機？前 ASML 工程師打造，最快 2028 年量產晶片
中國已成功做出 EUV 光刻機原型機？前 ASML 工程師打造，最快 2028 年量產晶片

中國的自研光刻機事業突然傳出重大進展！早些時候路透社從知情人士處獲悉，已有中方團隊成功做出了 EUV（極紫外光）光刻機原型機。目前該設備正在測試，政府目標是 2028 年用它量產可用的晶片。不過專家評估更務實的時間點會是 2023 年。但無論如何，這都比外界過去的預測要大幅提前。

傳說這台原型機是基於回收的光刻機舊零件，由曾供職荷蘭半導體設備大廠 ASML 的工程師透過逆向工程的方式打造。該計畫隸屬於中國半導體戰略，由中央科技委員會主任丁薛祥領導，華為扮演了關鍵的協調角色，串連起全國大量工程師、企業和科研機構。「其目標是讓中國能使用中國製造的設備生產先進晶片，從而把美國完全排除在供應鏈之外。」消息來源之一如此說道。

美國政府從 2019 年起對荷蘭施壓，力求全面切斷中國取得尖端半導體設備的管道。其目的是讓中方的晶片製造能力落後至少一個世代，若這次的傳聞屬實，那枷鎖或被逐漸打破，中國晶片的崛起將在全球科技產業引發大地震。

