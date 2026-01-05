中國巴士藏陷阱? 英控可「遠程關閉」 現有700輛車 中媒緊急這麼說….

中國宇通公司所生產的巴士被英國指控有安全隱患，可能會被遠程關停。 圖 : 翻攝自環球網

[Newtalk新聞] 英國安全部門 3 日公佈了對中國電動巴士的調查結果，宣稱「中方可以通過網路遠端關停在英國道路上行駛的巴士」。對此，中國專家今 ( 5 ) 日反駁，英方拿不出具體證據，只是用所謂「外部威脅」滿足政治需要。

據英國《每日郵報》、《每日電訊報》3 日報導，調查起因是去年 10 月挪威方面稱，中國宇通集團製造的電動巴士可能會被製造商關閉電池，進而停止行駛或完全無法運行。

此後，英國交通部表示，正與國家網路安全中心聯合對此事展開調查。在對英國車隊中的中國產巴士進行檢查後，英國國家網路安全中心稱 : 「這些車輛在技術上存在被中方遠端關停的可能性」。

歐洲國家針對大眾運輸廣泛使用的中國宇通電動公車提出警告，懷疑這家企業有能力遠端操控這些公車。 圖：取自宇通公司網頁en.yutong.com

英媒援引公開採購檔案稱，目前，英國道路上運行的中國產巴士約有 700 輛，英國公交運營商 Stagecoach 與第一巴士公司據信各擁有 200 餘輛中國產巴士。《每日郵報》提到，諾丁漢去年 12 月表示，已將其所有單層巴士更換為中國產電動巴士，並計畫在 2026 年年底前替換所有雙層巴士。

儘管英媒宣稱這一消息令人擔憂，但英國政府消息人士向《每日電訊報》透露，由於目前尚無中方實施干預的確鑿證據，大臣們無法禁止「有問題」的巴士向英國出口。報導還說，宇通公司之前已經回應，旗下巴士不存在被遠端操控的可能性，因其聯網軟體系統並未與刹車、轉向等車輛核心駕駛控制系統相連。

《每日郵報》稱，政府安全專家認為，公交停運並無任何真正的危險，調查人員也認為緊急停止開關從未被使用過，「然而，它的存在本身很可能會加劇人們對中國控制英國國家基礎設施程度的擔憂」。

英國諾丁漢計畫採購中國的雙層巴士，取代現有的雙層巴士。 翻攝自中國宇通集團網頁

上海外國語大學上海全球治理與區域國別研究院智庫研究員李冠傑表示，英國的指控沒有具體案例作為支撐，屬於無稽之談。「英國炒作中國電子產品存在風險是為了迎合國內政治需要，強調外部威脅以轉移國內分歧。」李冠傑分析說。

據英媒報導，英國方面目前沒有任何計畫效仿挪威的做法，比如在公共巴士上張貼安全警告。有觀點認為，在未發現任何違規行為實證的情況下實施禁令，可能進一步考驗本已緊張的英中外交關係。

類似的狀況也發生在德國，由於中國巴士的報價比歐洲便宜很多，德國鐵路公司在不顧德國國防部的反對下，向中國購買了約 200 輛的巴士。

德國鐵路公司宣布的電動巴士訂購計畫中，有其中 200 輛訂單流向中國品牌比亞迪。(示意圖) 圖：AFP/提供