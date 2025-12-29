中國市場大洗牌，這產業關店180萬家！麗豐-KY走出谷底，2026年全面啟動展店計劃

中國美容產業進入汰弱留強、加速邁向品牌化與連鎖化的關鍵階段，長期深耕中國美容與健康服務市場的麗豐-KY（4137）走出產業調整期，今年營運表現從第一季低點後逐步改善，反映「聚焦門店經營、雙核驅動增長」的策略奏效，2026年將全面啟動展店計劃。

回顧今年中國市場美容產業出現明顯洗牌，市場整體關店率接近四成，關店家數達到180萬家，消費者對於品牌連鎖與服務品質的重視程度明顯提升，決策更加理性；隨著體質較弱的非品牌店家退出市場，也為具備規模與管理能力的業者創造新的成長空間，今年麗豐-KY體系加盟店的家數淨減少比例將近一成，全年營收影響幅度控制在低個位數，雖然門店數量仍然呈現結構性調整，但單店客單價、消費頻率與回購率均有顯著改善。

廣告 廣告

麗豐-KY董事長陳碧華今（29）日表示，公司深耕中國美容產業近30年，在2024年就敏銳察覺市場環境逐漸改變，主動推動品牌化、數位轉型與加盟商運營優化，以強化整體營運韌性。2025年在加盟店的營運輔導與數據管理方面，從規模競爭轉向以單店體質與服務品質為核心的穩健成長模式。

陳碧華指出，麗豐-KY近年持續將AI技術導入客戶服務、門店管理與產品研發。現已於門店導入AI皮膚檢測與分析系統，可即時判讀膚況並推薦個人化護理方案，檢測結果同步串接至顧客小程序，提升專業信任感與回購率。

此外，透過數位系統即時掌握各門店在產品結構、價格帶與人員訓練上等經營狀況，以提供相應的優化建議與賦能，並提供加盟店在美團、抖音等平台的代營運服務，協助加盟店提升線上曝光與來客轉換率，今年線上購券核銷單數較去年增加53%。

麗豐-KY今年加大品牌聲量布局，正式簽約全球品牌代言人劉詩詩，強化高端、專業且具國際視野的品牌形象。陳碧華認為，當加盟店營運體質穩定，整體訂貨規模與營收可預期性提升，有助於吸引優質加盟主的加入，也能降低景氣波動對集團營運的影響。面對市場回歸理性，能同時兼顧安全性、效果驗證與服務品質的品牌，將更具長期競爭優勢。

在通路策略上，麗豐-KY積極推動O2O與AI應用布局，旗下Home Spa電商事業逐步調整銷售模式，將資源集中於分銷型電商平台，透過與大型通路合作，以賣斷方式降低銷售風險，並擴大觸及客群。

儘管目前電商營收占比仍低，但今年成長幅度顯著。在醫美事業上，麗豐-KY也調整過往高度依賴轉介的營運模式，轉向培養直客與口碑經營，強調醫療團隊專業資質與療程安全性，以改善長期獲利結構。

營運管理方面，麗豐-KY導入智慧協同辦公平台，打破部門藩籬，提升決策效率與組織反應速度。麗豐-KY今年營運自第一季谷底回升，毛利率則穩定維持在80%以上水準，費用結構也朝向更精實管理，將行銷與資源配置重心轉向數位與私域經營，創造中長期獲利。

根據最新China Briefing中國簡報發布的產業觀測報告，中國美容與個人護理市場規模預計將於 2025年達到約 780億美元，並預期在未來數年保持穩定增長。

陳碧華強調，中國已經是全球第二大美容市場，並且在亞太地區領先市場增長，隨著中產階級規模擴大、消費升級趨勢明顯，以及年輕消費者對高效與個性化產品的追求增強，美容保養需求持續升溫。觀察中國美容保養市場，中國美妝「C‑beauty」品牌逐漸與國際品牌並駕齊驅，透過本土化設計、快速新品迭代以及數位化社交營銷策略，將有更多品牌抓住新世代消費者的關注。這些整體市場結構性的改變，讓長期深耕中國美容與健康服務市場的麗豐-KY有了良好的業務成長空間。

展望2026年，麗豐-KY維持審慎樂觀看法，將持續以「品質引領未來」為核心，深化加盟體系賦能、品牌升級、產品創新與AI營運底盤建置，並將全面啟動展店計劃，以高品質門店複製能力，在市場調整期中穩健推動公司營運邁向下一階段的成長曲線。



更多風傳媒報導

