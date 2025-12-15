中國布飛彈陣阻美國介入台海衝突 專家點出弱點
（中央社華盛頓14日綜合外電報導）為阻止美國介入台海衝突，北京多年來傾力打造陸基飛彈部隊；但儘管中國在飛彈數量上擁有壓倒性優勢，專家警告，其打擊精準度與整合作戰能力仍遠遜美國，一旦爆發衝突，將是致命弱點。
福斯數位新聞（Fox News Digital）「中國飛彈激增讓太平洋美軍基地全曝險－－應對時間已不多」（China’s missile surge puts every US base in the Pacific at risk — and the window to respond is closing）一文指出，中國耗費數十年打造的這支陸基飛彈部隊，現在威脅到整個西太平洋地區的每個主要機場、港口和軍事設施。
隨著華府加快建設長程打擊能力，分析家警告，陸地領域已成為最被忽視、但可能決定美中對抗勝負的部分。軍事專家的訪談顯示，這場較量並非以戰車或部隊機動為主，而是由飛彈射程、基地使用權，以及美軍能否挺過戰爭初期來定勝負，而戰爭可能早在飛機起飛前即已開始。
多年來，中國官員認為他們無法在制空權上與美國匹敵，火箭軍因此成為替代方案：大量陸基火力意在封鎖美軍基地，使美國的飛機與艦艇無法參戰。
美國麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）安全研究計畫學者何理凱（Eric Heginbotham）表示：「他們認為正面對決的空對空作戰無法取得制空權，因此需要另一種方式發射飛彈，那就是建造大量地面發射器。」
其結果是全球規模最大的戰區飛彈庫存，搭配加固地下設施、機動發射器，以及旨在壓制美國防禦的射擊與速離戰術（shoot and scoot tactics, 打帶跑戰術）。
儘管中國在數量上較具上風，美軍仍擁有北京尚未足以匹敵的優勢，尤其是在目標鎖定和生存能力方面。
美國的飛彈，從戰斧巡弋飛彈（Tomahawk Cruise Missile）到標準六型飛彈（SM-6），再到未來的極音速武器，都與人民解放軍尚未能複製的全球監視網絡相連。美國的目標鎖定依靠衛星、水下感測器、匿蹤無人機，以及經數十年戰鬥經驗磨練的聯合作戰指揮工具。
美國戰略暨國際研究中心（CSIS）的瓊斯（Seth Jones）說：「中國1970年代以來就沒有打過仗，我們看到他們在跨軍種聯合作戰能力上存在諸多挑戰。」
相較之下，美國在太平洋建立了多領域特遣部隊，整合網路、太空、電子戰及精準火力。分析家認為，中國尚未展現出這種程度的協調能力。
瓊斯還指出，中國國防工業也面臨重大挑戰。他說：「它們（中國的國防企業）大多是國有企業， 我們看到效率低落、系統品質...我們看到大量的維護挑戰。」
儘管如此，美國面臨一個近期就得面對的問題：飛彈庫存有限。
瓊斯說：「如果現在因台灣發生衝突，我們大約一週左右就會耗盡（長程彈藥）。」
華盛頓正試圖透過快速擴大地面發射武器的生產來彌補這一差距，美軍的新系統，包括「泰風」發射器（Typhon launchers）、高機動性多管火箭系統（HIMARS, 簡稱海馬士）、精準打擊飛彈以及射程超過2500公里的長程極音速武器，目的都在從更遠距離威脅中國軍隊。
何理凱表示，這種轉變終於開始大規模發生：「我們正在不惜一切代價購買反艦飛彈。」
如果按目前計畫，到2035年，美軍將部署大約1萬5000枚長程反艦飛彈，而目前約為2500枚。
中國的飛彈密集型戰略目的是在衝突初期壓制美軍基地，與此同時，美國則依賴分層防空。何理凱警告，美國需要擴大防禦組合。他說：「我們真的需要更多種類、更大規模的飛彈防禦系統，最好是成本更低的。」
華府的一大優勢是能從海下進行長程打擊。美國潛艦幾乎可從西太平洋的任何地方發射巡弋飛彈，無需依賴盟軍基地，也不用讓發射器暴露在中國火力下——這種匿蹤能力中國目前還不具備。
指揮整合也是北京持續掙扎的領域。美軍部隊例行進行多域作戰訓練，將空中、海上、網絡、太空和陸基火力緊密地結合在一起。
瓊斯和何理凱都指出，人民解放軍在跨軍種協調部隊方面經驗不足得多。
盟友可能是最關鍵的差異。日本、菲律賓、澳洲和韓國為美軍提供縱深、情報共享、後勤樞紐以及潛在的發射點。
中國沒有可比的合作網絡，因此必須在更狹窄的地理範圍內作戰。在飛彈戰中，精準度、整合與生存能力往往比單純的數量更重要，而在這些方面，美國仍保持明顯優勢。
這場競賽的核心是地理。飛彈的重要性不在於飛彈本身，而在於能從哪裡發射，而中國將力量投射到海岸線以外的能力仍然受到嚴格限制。
瓊斯說：「他們目前面臨巨大的力量投射問題，一旦走出第一島鏈，他們就沒有太多基地。」
美國也面臨類似挑戰。陸軍和陸戰隊的長程火力需要東道國許可，這使外交成為火力的一種形式。
美國最近與菲律賓達成的協議，以及與日本和澳洲擴大合作，反映他們努力要把美軍發射器部署到足以發揮作用的距離，同時避免在那裡永久駐紮大量的地面部隊。
美中之間的陸域衝突不會涉及裝甲縱隊機動爭奪領土，決定性的問題是雙方的飛彈部隊能否在成為目標之前，完成發射、重新部署，並再次發射。
美軍在太平洋的發射器將面臨中國密集的監控和長程飛彈攻擊，在專注反恐20年後，五角大廈正重新投資於欺敵、機動性和加固基礎設施，這些都是飛彈戰爭初期階段攸關生存的能力。
美國對台海衝突的任何干預，也將迫使華盛頓面對充滿政治爭議的問題：是否打擊中國本土的飛彈基地。這樣做有升級風險，不這樣做卻會帶來作戰上的代價。
何理凱說：「是的，你可以在不打擊中國境內基地的情況下保衛台灣，但你會放棄重要優勢。」
有所保留可能有助防止衝突擴大，但同時也允許中國繼續發射飛彈。
何理凱說：「在核時代，幾乎任何衝突都會在某些方面受到限制，這是現實，問題在於界限劃在哪裡，你能否阻止擴散？你願意接受什麼樣的取捨？」
美中陸戰不會由集結的大軍來打，而是一場由地理、盟友和生存能力塑造的飛彈戰，政治准入和指揮整合的重要性不亞於火力本身。
對美國而言，挑戰很清楚：建造足夠的長程飛彈、確保所需的基地並在火力下保持發射器生存。對中國而言，問題在於其龐大的飛彈庫和大陸縱深能否抵銷其在協調、指揮結構和實戰經驗方面的不足。
能夠持續最長時間進行發射、重新部署和維持火力的那一方，將控制陸域，並可能塑造太平洋戰爭的結果。（編譯：鄭詩韻）1141215
