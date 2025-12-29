中國廉價商品流竄歐亞市場 墨西哥、越南、歐盟等各國擬以高關稅反制

美國關稅阻擋不了中國低價商品在全球市場氾濫，其他國家擬採取行動反制。(圖片來源/pixabay)

美國總統川普(Donald Trump)的關稅政策迫使中國過剩的產能流竄至美國以外的市場，對全球貿易產生排擠效應，而為了抵禦廉價的中國商品破壞市場秩序，拉丁美洲、歐洲和東南亞國家政府相繼考慮採取徵收反制性的關稅。

面臨美國加徵關稅的壓力下，中國今年1月至11月對美國出口下滑19%，但是對歐盟和東南亞國協（ASEAN）出口增加8%和14%，影響所及中國在上述期間不僅寫下貿易順差，預計2025年更將首次突破1兆美元大關。

廣告 廣告

中國政府長久以來重金補助當地企業，美國智庫的分析顯示，中國產業補貼總額約佔GDP的5%，是美國美國或日本的10倍。高額的補助讓中國商品長久以來得以挾著廉價的優勢橫掃全球市場。例如在歐洲市場，過去兩年來中國進口汽車價格下降9%，數量則增加50%，鋼鐵、電子元件、太陽能面板等產品全面走低，價格下滑17%。

與此同時，中國也面臨產能過剩的窘境。例如新能源車產能估計約3,600萬輛，是國內需求的2倍。中國製造業產能佔全球30%，消費量卻僅佔13%，由於青年失業率居高不下（估計達17%)，為保障就業，中國政府只得將產能維持高檔，並將剩餘的產品銷往世界各地。

拉美、歐洲和亞洲國家擬以高關稅反制廉價中國商品

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）先前曾表示，中國過剩的產能讓全球市場難以招架，其他國家料將以更高的關稅來應對，他的預測似乎成真。

根據《日經亞洲評論》報導，墨西哥打算自2016年1月起針對1400項進口商品施加最高達50%的關稅，其中大部分是中國商品。越南今年迄11月為止來自於中國的進口商品增加23%，迫使當地政府7月起對中國鋼鐵提高關稅。

歐洲市場則是出現中國電動車氾濫的現象，對此法國總統馬克宏（Emmanuel Macron ）曾向媒體放話表示，如果中國對此沒有任何作為，歐洲國家不排除在未來幾個月祭出強硬的措施應對，包括施以更高的關稅。

歐盟和加拿大先前以違反世界貿易組織（WTO）規定為由，對中國製電動車提高了關稅，印尼等在內的其他國家也考慮跟進。由於WTO的仲裁功能失靈，全球各地料將持續以關稅的手段來因應中國的過剩產能。

全球貿易扭曲，料將對經濟構成重大影響

反觀美國製造業，僅佔全球15%，個人消費卻佔了30%，導致美國產生鉅額的貿易逆差，預料將連5年超越1兆美元。弔詭的是，今年美國對中國的逆差雖然下滑，但對墨西哥增加17%，對越南更是大增46%，推測是中國商品經由第三國進入美國所產生的現象。

根據估計，2025年全球貿易數量將增長約2%，但貿易扭曲的現象若無法改善，料將對全球經濟構成重大風險。由於經常帳赤字持續存在，美國民眾的債務已升至29兆美元，恐對美元帶來貶值壓力。 2008年的雷曼（Lehman）危機即是由國際收支失衡造成的，目前的失衡狀況恐怕會進一步惡化。

貿易失衡也將對全球政治構成威脅。美國的關稅政策、中國超低價商品橫行都與歐洲和亞洲的失業率息息相關。如果民粹政策佔據主導地位，各國背棄全球化，世界將錯失透過合作共同糾正貿易失衡的機會。

(原始連結)





更多信傳媒報導

台積電猛攻1525元 金融、塑化全面助攻 台股再刷歷史新高

賴清德專訪談「沒有實力的和談都會淪為投降」言猶在耳 蔣萬安雙城論壇後共軍隨即軍演

共軍圍臺軍演 鄭麗文痛批賴清德不斷挑釁、踩紅線連累2300萬人

