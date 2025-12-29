中國廉價商品湧入 英國鋼鐵與汽車產業面臨生存危機

〔國際新聞中心／綜合報導〕儘管美國總統川普和中國國家主席習近平在10月的釜山會談後，美中緊張關係暫時降溫，但美國對中國長期構築的關稅壁壘，已引發不可逆的「貿易轉向」(trade diversion)效應。經濟學家警告，大量無法進入美國市場的中國過剩產能，正改道湧入英國，這場「第二波中國衝擊」正威脅英國本土鋼鐵與汽車產業的生存。英國《衛報》29日報導，雖然華府與北京正處於戰略休兵期，但數據顯示，中國製造商正積極開發非美市場，以降低對美依賴。今年11月，中國貿易順差首度突破1兆美元，其中對英國出口成長9％，對歐盟出口更成長15％。報導指出，前述數據顯示，即使美中貿易戰不再劇烈升溫，既有的高額關稅仍迫使中國商品流向貿易門檻相對較低的英國。由於中國國內房地產市場景氣低迷，產能過剩的廉價鋼鐵正積極在國際市場尋找出口。英國製造業者反映，這些受補貼的低價鋼材正摧毀本土鋼鐵廠的價格競爭力，危及國家基礎建設的供應自主。英國鋼鐵業者必須承擔高昂的能源成本與環保稅，完全無法與獲得中國政府補貼、價格低於成本的傾銷鋼鐵競爭。若本土鋼鐵業崩解，英國基礎建設與國防產業將面臨嚴重的供應鏈安全風險。此外，隨著中國對歐盟出口成長，大量受補貼的中國電動車正透過英國這類開放經濟體尋求出路，可能迫使缺乏類似美國和歐盟高額關稅保護的英國本土汽車製造業，暴露在不公平競爭的風險之中，最終陷入停產的窘境。雖然英格蘭銀行(BoE)認為，中國商品進口有助於將通膨抑制在2％以下的目標，但這只是「帳面上的利多」。專家警告，這種由進口商品帶來的通膨緩解，實際上是以犧牲本土生產力為代價，物價下跌是建立在本土工廠倒閉、技術勞工失業，以及產業空洞化的基礎之上，未來恐導致稅收減少與失業補助支出增加。當英國本土產業鏈被廉價商品徹底取代後，英國將在戰略資源上高度依賴中國，在當前緊張的國際局勢下，無異於交出經濟自主權。資深經濟評論家馬格努斯(George Magnus)指出，面對這場「第二波中國衝擊」，英國政府的反應過於遲緩且消極。相較於美國採取強硬的關稅圍堵，以及歐盟領袖研議「強力措施」以糾正貿易失衡，英國的門戶洞開使其成為中國商品繞道出口的首選目標。若因美中關係看似降溫而放鬆警惕，英國恐將淪為廉價商品的避風港。巴克萊銀行(Barclays)指出，這波衝擊的本質是全球需求重組，英國做為小型開放經濟體，若無更積極的貿易防衛手段，其製造業核心，尤其是鋼鐵與零組件產業，恐將在未來2年內面臨崩解危機。

