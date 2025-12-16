中國廣告「撐起Meta逾10%營收」 祖克柏放任詐騙流入全球

國際中心／紀玫瑄報導

中國政府禁止人民使用FB、IG等Meta旗下的社群媒體，卻默許企業在這些平台對國外消費者投放廣告，金額高達180億美元（約新台幣5663億元），其中約19%的廣告收入（超過30億美元）是違法的廣告內容，像是詐騙、非法博弈等。諷刺地是，據《路透》爆料指出，Meta早就知道中國廣告商投放大量的違法詐騙廣告，但為了能繼續賺取廣告利潤，仍選擇與詐騙集團站在一起。

◆Meta怎麼選？廣告收入 V.S. 保護用戶

儘管中國境內禁用Fb、IG和WhatsApp等Meta旗下的社群媒體，但中國當局默許企業在這些平台對外國消費者投放廣告，投放金額更在2024年突破180億美元（約新台幣5663億元），超過Meta全球總營收的十分之一。

根據Meta內部文件，來自中國180億美元的廣告收入中，約19%（超過30億美元）是投放違法內容，像是詐騙、非法博弈、情色內容等平台禁播內容。

此外，Meta認為，全球四分之一的平台詐騙廣告都是來自於中國，甚至稱中國是「最大的詐騙出口國」，受害者包括買到假保健品的台灣消費者、畢生積蓄都被投資詐騙騙光的美國與加拿大人。為此，Meta成立一支「反詐騙團隊」，用於降低平台內的詐騙行為，並於2024年下半年將來自中國的問題廣告比例從19%砍至9%。

◆打詐團隊解散後 違規廣告比例再度回升

就在打詐行動剛有成效不久，Meta公司執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）便以「誠信策略轉變」為由，「暫停」了Meta打詐團隊的工作，最終甚至解散了這個有高度成效的打詐團隊，同時也解除了當初打詐團隊對中國廣告商執行的帳號凍結。接著，新的中國廣告商又開始在FB、IG上投放大量的違法廣告，直到2025年中，社群違規廣告的比例又大幅回升至16%。

針對「解散打詐團隊」一事，Meta發言人Andy Stone向路透社發表聲明表示，專門打擊中國詐欺團隊「本來就只是暫時性的」，但他後來又補充表示，祖克柏對於打擊詐騙的範圍是指全球地區，並非只針對中國廣告商，且再度重申祖克柏並未下令解散該團隊。

同時，聲稱Meta過去18個月已經攔截了4600萬則違規廣告，也表明Meta公正的立場，表示過去曾因不當行為與未具名的中國廣告代理商結束合作關係，且Meta公司會扣減傭金，以此懲罰中國廣告商投放過多違規的廣告。

◆Meta認證的「頂級廣告代理商」

由於中國嚴格的網路治理政策，企業無法直接使用Meta旗下的社群軟體，Meta為了讓中國企業在平台下廣告，透過11家大型的中國廣告代理商招募廣告主，並在所謂的「代理商帳戶」上投放廣告，且同時認證這些合作夥伴為「頂級代理商」，讓他們擁有「被保護」的特權。

像是當「白名單」的廣告客戶被Meta後台系統標記違規時，並不會像「一般用戶」被立即刪除或停權，而是會進入漫長的人工審查流程，且Meta公司這段時間仍會持續向其他平台用戶推播這些具有違法內容的廣告。

不少「中國頂級廣告商」也以此作為宣傳招牌，像是Meta所認證中國合作夥伴之一的Yinolink，就在自家網站上大喇喇地吹噓能保護客戶免受Meta詐諞執法的侵害，甚至直接寫上「被停用的機率比其他代理商低80%」。另一家廣告商，Bluefocus Agency是位於越南的Meta合作夥伴，宣稱與Meta是具有信任基礎的合作關係，但又同時告訴潛在客戶「知道如何繞過規定」刊登違法廣告。

再加上Meta允許頂級廣告商與較小的廣告代理商共享帳號，而這樣的做法，也讓Meta對於它們廣告客戶的了解更少，甚至無法進行嚴密地有效監控，也讓透過「購買帳號」下廣告、遊走法律灰色地帶的可能性大增。

◆路透記者實測投放詐騙廣告

為了釐清詐騙廣告如何透過中國代理商購買，路透社記者Jeff Horwitz親自實測，透過Meta官方認證的「合作夥伴名單」中，找到了被Meta認可為「可信賴的專家」（trusted experts）的廣告代理商。

記者透過Telegram和WhatsApp聯絡到廣告代理商，像是上面有提到的、位於越南的代理商Bluefocus Agency，以及位於香港的代理商Green Orange，進行一項詐騙廣告的實測，投放具有爭議的加密貨幣廣告，廣告內容是「每週高達10%的回報率」，換算年報酬率超過14000%。

代理商會先詢問客戶「是否打算遵守Meta的廣告規定」（if I intended to comply with Meta's advertising rules），在聽到記者回答「沒有要遵守」時，廣告代理商都沒有表達拒絕，甚至只是收取稍微高一點的廣告費用而已。

最終，記者用加密貨幣支付不到30美元作為帳號開戶費，就得到了中國頂級廣告商「轉租」的「特權帳號」，廣告也成功出現在美國、歐洲、印度和巴西的2萬多名用戶動態牆上，發布4天後廣告點擊次數已超過100次，且透過網站及Facebook Messenger收到超過30多則的詢問。

諷刺地是，Meta的人工智慧工具「Advantage+」主動給予詐騙廣告的「優化」，生成出了10個「可能更具吸引力」的廣告替代版本，像是「厭倦了靠薪水過活嗎？打破這個循環，開始用我們經過驗證的系統賺取穩定的每週收入吧！」而系統也告訴記者不用做出選擇，平台會替客戶測試每個版本的廣告成效，將廣告內容優化到最佳狀態。

